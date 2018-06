Parcheggi riservati: l'opposizione si presenta in bici e il sindaco fa un passo indietro

UDINE – Si sono presentati in sella a una bicicletta, i consiglieri di Partito Democratico, Progetto Innovare e Siamo Udine alla seduta del Consiglio comunale di lunedì. Un gesto ‘green’ per protestare contro l’annuncio del sindaco Pietro Fontanini di voler riservare posti auto ai consiglieri. E così, al grido di ‘noprivilegi’, Venanzi&Company hanno raggiunto palazzo d’Aronco per partecipare al secondo Consiglio.

Un’azione dimostrativa che però qualche risultato l’ha ottenuto, visto che Fontanini ha fatto un passo indietro, rinunciando ai parcheggi riservati. Per il resto il centrosinistra ha bocciato su tutta la linea il programma del neo sindaco, considerandolo un arretramento di 30 anni per la città. Un passo indietro che Fontanini ha giustificato limitandosi a dire che non gli sembrava una proposta da casta, ma solo un modo per ridare importanza al Consiglio comunale. «Se una stupidaggine ha scatenato tutte queste polemiche – ha detto il sindaco – non ne faremo nulla, così staranno tutti più tranquilli». Niente parcheggi riservati per gli amministratori, quindi, a ridosso di palazzo d’Aronco.