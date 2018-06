Caldo e afa in città: il Centro Nauti Cave luogo ideale in cui rifugiarsi

TARVISIO – E’ un luogo ideale per rifugiarsi dal caldo e dall’afa della città. Dista solo un’ora di auto da Udine ma offre un paesaggio mozzafiato. Si tratta del Centro Nauti Cave, l’oasi di tranquillità e divertimento immersa nel verde del lago del Predil. Una struttura nata nel 2001 da un’intuizione di Ivano Sabidussi, che anno dopo anno sta riscuotendo sempre più successo.

In riva al lago si possono trovare lettini, ombrelloni, pedalò, area ristoro e attrezzatura per gli sport acquatici. Ma il vero valore aggiunto del Centro Nauti Cave è l’ambiente in cui si trova: incastonato tra gli abitati di Cave del Predil e Sella Nevea, circondato da boschi e montagne, offre aria fresca e tranquillità. Da provare assolutamente!