In linea per l'estate: evento gratuito al parco del Cormor

UDINE - Prepararsi all'estate seguendo la dieta corretta sotto la supervisione rigorosa di biologi nutrizionisti e medici. La raccomandazione diventa realtà nella giornata dell'Alimentazione Estiva – For Health (per la salute) che si terrà il 30 giugno al Parco del Cormor, nella zona accanto al chiosco, all'interno del progetto di sensibilizzazione ed educazione sociale ‘StareSani’. Titolo dell'iniziativa: ‘In linea per l'estate’ a partire dalle 9. A promuoverlo un gruppo di biologi nutrizionisti e medici coordinati dalla biologa nutrizionista Marta Ciani. In campo anche lo sponsor Juice Tonic, che produce estratti a freddo bio certificati, con la presenza dell'ideatore Alberto Cossettini, che ha aperto il primo Juice Tonic in Italia proprio a Udine, al Città Fiera. Sarà lui a spiegare e fare assaggiare gratuitamente i nuovissimi estratti della salute pensati per affrontare il gran caldo!

L'EVENTO, del tutto gratuito, consentirà ai cittadini di conoscere le linee guida per una modalità di alimentazione personalizzata e le regole d'oro da applicare soprattutto con l'arrivo del caldo. I biologi nutrizionisti saranno a disposizione anche per eseguire test gratuiti che valutano la massa grassa, la massa magra, il loro rapporto e il livello di idratazione intracellulare ed extracellulare (BIA, Impedenziometria, etc), oltre che per mettere in guardia da diete improvvisate, fai da te, o dalle pericolosissime diete iperproteiche dalle conseguenze devastanti come pure dalle diete che ribaltano i fondamenti della sacrosanta Dieta Mediterranea. I nemici in agguato sono il sovrappeso e l'obesità che comportano l'insorgenza delle malattie cronico-degenerative: dal diabete alla sindrome metabolica, dalle patologie cardiovascolari ai tumori. Inoltre, i cittadini potranno sottoscrivere la campagna di sensibilizzazione contro il cibo spazzatura che fa ammalare e riempie le catene di fast food e della grande distribuzione.

IN OCCASIONE DEL PROGETTO ‘In linea per l'estate’, la dottoressa Ciani illustrerà, nel gazebo for health, il suo ultimissimo pannello di test genetici, messo a punto in collaborazione con genetisti di fama internazionale, che si preannuncia come il futuro ‘Metodo Marta Ciani’ per prevenire moltissime malattie e restare in salute con una qualità di vita buona fino alla vecchiaia, perché il segreto di una long life passa attraverso quattro comandamenti: restare snelli tutta la vita, essere sempre attivi, non fumare, limitare il cibo infiammatorio (proteine animali e cibi raffinati ed elaborati industrialmente).