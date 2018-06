XXII edizione dei MediaStars: due importanti premi a un’agenzia di Udine

UDINE - Dopo i successi delle passate edizioni iVision ritorna a trionfare ai MediaStars, i premi tecnici della pubblicità italiana che, da oltre 20 anni, celebrano la creatività dei professionisti italiani della comunicazione. Questa sera a Milano, in occasione della 22a edizione della kermesse, iVision salirà sul palco dell’Auditorium Testori (splendida cornice presso il Palazzo della Regione Lombardia) per ricevere due importanti riconoscimenti ottenuti in lizza con oltre 100 agenzie: il secondo posto nella sezione «Internet e Multimedia» e la consegna della Special Star per la Direzione Creativa del progetto www.sanmartino.com, portale turistico ufficiale di una delle destinazioni turistiche montane italiane, l’Azienda per il Turismo di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi (Tn).

IL PORTALE - Questo portale di destinazione, nel suo nuovo restyling andato online nel 2017, è stato progettato e sviluppato per raccontare al meglio il territorio ai turisti, dall’offerta alberghiera e ricettiva in genere al racconto degli eventi, dalle offerte commerciali alle mappe territoriali interattive e agli strumenti di risposta assistita alle esigenze degli utenti, sia che questi stiano ancora scegliendo la loro vacanza, sia che si trovino sul territorio e cerchino informazioni ed esperienze da vivere. Tra i punti forti del nuovo www.sanmartino.com, come sottolineato dallo stesso direttore dell’ApT Manuel Corso, vi è una sezione innovativa dedicata al racconto del territorio la sezione 'discover'.

SCOPERTA DEL TERRITORIO - Questa sezione del portale, ottimizzata come il resto del sito per qualsiasi tipo di device (computer, smartphone e tablet), è pensata per regalare una nuova modalità di scoperta del territorio: tramite video emozionali ed interattivi l’utente clicca sullo schermo esprimendo le sue preferenze in base alla propria idea di vacanza per poi ottenere una cartina tematica e un elenco delle proposte fruibili (prenotazione alberghi, contatto strutture per attività, ecc…) connesse alle preferenze espresse. Un modo innovativo e «smart» per creare la propria vacanza ideale osservando concretamente le possibilità offerte, con un alto indice di interazione e personalizzazione: il tutto con pochi, comodi e semplici click. «Far parte di questa cerimonia è già di per sé motivo d’orgoglio – sottolinea Eva Fulchir, direttore generale di iVision –, ottenere poi due riconoscimenti così importanti per il lavoro svolto, in particolare per un cliente che da tanti anni ci conferma la sua fiducia, ci riempie di gioia. Attraverso la sezione discover in particolare, nata da riflessioni ed esperimenti portati avanti in tanti anni di lavoro nel settore del turismo digitale, siamo riusciti a trasformare la navigazione sul portale di questo territorio trentino in una vera esperienza sensoriale, in grado di disegnare alla perfezione la vacanza che l’utente sogna. E, perché no, andando a suggerire anche aspetti e possibilità fino a quel momento sconosciute». All’evento sarà presente anche l’artista giapponese Tomoko Nagao, che con le sue opere Pop Art contemporanee cita e rilegge in chiave ironica l’arte classica della tradizione pittorica, e Nabla & Zibe, coppia di artisti tra i più importanti dell’intero panorama moderno.