Dramma a Lignano: si sente male e muore mentre fa il bagno

LIGNANO - E’ entrata in acqua per fare un bagno, ma si è sentita male ed è morta. La tragedia si è consumata a Lignano Riviera, l’11 giugno, all'altezza del Bagno 5.

I FATTI - La donna, una turista tedesca in vacanza nella località balneare con la famiglia, ha dapprima perso i sensi e poi è finita sott’acqua. Sconvolti, gli altri bagnanti hanno chiamato subito i guardiaspiaggia che in breve hanno recuperato la signora, una 82enne residente in Germania. Inutili però i soccorsi, per lei oramai non c’era più nulla da fare, era già morta. Sul litorale, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del Comune di Lignano Sabbiadoro. Informato il magistrato di turno della Procura di Udine e ottenuto il nulla osta, la salma è stata rimossa, in attesa del rimpatrio.