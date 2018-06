Mucca cade in un burrone e viene salvata dai Vigili del Fuoco

FORNI AVOLTRI – Cade in un burrone e viene salvata dai Vigili del Fuoco. Non si tratta di un’escursionista ma di una mucca, che dopo essere scivolata è finita in un corso d’acqua. Il fatto è accaduto martedì 12 giugno in Carnia, a Collina di Forni Avoltri, nella zona del rifugio Tolazzi.

Per recuperarla è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Venezia. L’animale era precipitano nella giornata di domenica durante le operazioni di trasferimento verso l’alpeggio, sotto il monte Volaia. Inizialmente è stata salvata dalle acque del rio Moraretto e rifocillata, poi, dopo qualche giorno, c’è stato il recupero con l’elicottero. La mucca è stata imbragata e trasportata in volo per 300 metri circa in un luogo sicuro, in prossimità del campeggio di Canobio. Le sue condizioni sono buone.