Fvg prima regione per numero di donatori di sangue: 39 ogni mille abitanti

UDINE – Prima in Italia per numero di donatori di sangue rispetto alla popolazione residente. E’ il primato della regione Friuli Venezia Giulia sulla base dei dati diffusi dal Centro nazionale sangue relativi al 2017.

I NUMERI DEL 2017 - L'anno scorso in Fvg hanno donato almeno una volta 47.750 persone, pari a 39,2 ogni mille abitanti: un dato superiore ai 27,7 della media nazionale e il migliore del Paese. Secondo i dati del Cns, il numero di donatori è però in calo rispetto al 2016, quando il sistema aveva registrato 49.036 donatori tra periodici e nuovi. In generale, il Fvg è al quarto posto in Italia per donatori nuovi, 9,2 ogni mille abitanti, mentre il dato nazionale si ferma a 6,4.

IN CALO LE DONAZIONI DI PLASMA - In leggero calo anche le donazioni di plasma, che nel 2017 sono state 19.245, 1.099 in meno; diminuiscono anche i pazienti trasfusi, 11.522 contro 11.587. «Il consumo di globuli rossi in Friuli Venezia Giulia è risultato minore del 4,8% rispetto a quello atteso nel 2017 - spiega il Centro nazionale sangue - e anche la produzione è leggermente inferiore a quella attesa, -5,6%».