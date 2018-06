Doppio incidente in città: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Doppio incidente nella giornata di martedì 12 giugno in città. Due le persone rimaste ferite: una 22enne di Udine in sella a una bicicletta e un 72enne, anche lui di Udine, alla guida di un motociclo.

Il primo sinistro si è verificato poco prima delle 12 in via del Cotonificio, all’intersezione con via Aonez. A scontrarsi un motociclo Sanyang e un autocarro condotto da un 52enne di Castions. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. La persona in sella al mezzo a due ruote è finita a terra ed è stata portata in Pronto soccorso per accertamenti.

Il secondo sinistro è avvenuto poco dopo le 13 in via Riccardo Di Giusto. Una Opel Astra guidata da un 54enne di Udine, all’intersezione con via Calligaris, si è scontrata con una bici. La 22enne che si trovava in sella è finita a terra ed è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale.