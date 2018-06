Mario Biondi apre l’estate del Palmanova Outlet Village

AIELLO – Sarà Mario Biondi, artista internazionale tra i più amati, ad aprire l’estate 2018 del Palmanova Outlet Village, che regalerà ai suoi ospiti una stagione all’insegna della musica e degli eventi di qualità.

SI COMINCERÀ IL 16 E 17 GIUGNO - Mario Biondi, pseudonimo di Mario Ranno, cantante e compositore noto a livello mondiale per la sua voce dal soul jazz caldo e passionale, si esibirà, sabato 16 giugno, a partire dalle 21, nella piazzatta principale del Village, in un concerto gratuito. Il timbro dell’artista è stato spesso accostato a quello dei grandi della musica soul, come il celebre Barry White. Durante la sua carriera artistica, Biondi ha collaborato e duettato con molteplici artisti italiani, tra cui Pino Daniele, Renato Zero, Ornella Vanoni e i Pooh, e anche internazionali, come Tower of Power, Dionne Warwick, Burt Bacharach, Michael Baker, Michael Bolton. In occasione del concerto tutti i negozi del Village resteranno eccezionalmente aperti fino alle 23.30.

UN’OCCASIONE UNICA PER FARE SHOPPING SOTTO LE STELLE - Musica ma anche l’affascinante mondo dei fiori e delle piante aromatiche. Sempre sabato 16 e domenica 17 giugno, appuntamento con la prima edizione del ‘Flower Market’, per aprire la stagione estiva con un inno ai fiori in tutte le loro declinazioni naturali e creative. Tutto il fine settimana sarà dedicato al mondo dei fiori, in collaborazione con Garden Anna di Mariano del Friuli, il più grande garden center in Friuli Venezia Giulia, leader nel settore del verde e dell'arredo giardino, e l’Azienda Agricola Iop Aromatiche, di Ivo Iop, presente nel settore da 4 generazioni e certificata bio.

ALLESTIMENTI E INSTALLAZIONI A TEMA, mercato floreale con vendita di erbe e piante aromatiche, laboratori e, domenica 17 giugno, corsi e gli show cooking sulle piante e le erbe aromatiche in cucina. Saranno i fiori, dunque, i veri protagonisti e il filo conduttore del ‘Flower Market’. Per due giorni, la destinazione dello shopping friulana sarà un tripudio di colori, profumi, eleganza, sorprese e curiosità, che coinvolgeranno tutti i sensi e che riempiranno anche i negozi e gli arredi. Le piante aromatiche saranno un punto di riferimento per dare vita ad angoli dedicati nel proprio orto-giardino, a terra o in balcone, mentre le piante grasse regaleranno nuove ispirazioni per terrazze o angoli verdi. Per gli appassionati ci saranno numerosi corsi nella piazza centrale del Village, tutti totalmente gratuiti. Il programma è ricco: alle 11 corso erbe aromatiche per i liquori, alle 15 corso uso piante aromatiche in cucina e, alle 17, corso sulle piante alimurgiche. Alle 19, invece, show cooking dimostrativi sulle piante ed erbe aromatiche in cucina, in collaborazione con Garden Anna con l'uso delle griglie Weber. Saranno anche esposte vere e proprie installazioni floreali, e un punto selfie sempre a tema natura, che accoglieranno i visitatori e li condurranno in un percorso verde all’interno della struttura.