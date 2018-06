Auto centra una bici: ferita una 59enne

UDINE – Ancora un incidente con protagonista (suo malgrado) un ciclista. Questa volta è accaduto mercoledì mattina in via Grazzano, all’intersezione con via della Cisterna. A scontrarsi, verso le 9, sono stati una Nissan Juke condotta da un 69enne di Udine e una bicicletta con in sella una 59enne, anche’ssa di Udine.

Come reso noto dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, giunti sul posto per i rilievi, la vettura è finita contro la bicicletta nel momento in cui quest’ultima stava percorrendo la pista ciclabile in direzione piazzale Cella. La donna in sella è finita sull’asfalto riportando lesioni lievi. E’ stata comunque accompagnata per accertamenti in Pronto Soccorso da un’ambulanza.