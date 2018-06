Road2Green: il percorso di valorizzazione targato HomePage fa tappa a Tolmezzo

TOLMEZZO - Sabato 16 giugno, all’interno del ‘Tumieç tal Mieç’ – la manifestazione di quattro giorni con in programma tornei di minibasket, basket femminile, basket maschile e da quest’anno Baskin – lo staff di Homepage Festival assieme al sindaco di Tolmezzo, Renzo Brollo, e all’assessore alla cultura, politiche giovanili, innovazione, agenda digitale e turismo, Marco Craighero, inaugureranno, alle 10, le riqualificazioni appena concluse dell’autostazione di Tolmezzo e il campo da basket dell’istituto Candoni. E siccome la musica è sempre stata il cuore pulsante di Homepage, nella serata di sabato 16 giugno, dalle 21, il dj set di Marco Toppano accompagnerà le finali dei tornei di Basket.

HOMEPAGE FESTIVAL, attraverso le azioni che sostiene e promuove, da anni vuole ridare a diverse aree del Friuli Venezia Giulia la dignità̀ che esigono. Insieme ai suoi partner, aziende e municipalità̀ che si sono mostrate sensibili alla materia, ha avviato il progetto Road2Green, un percorso di valorizzazione del territorio e delle risorse architettoniche presenti e spesso in stato di abbandono o disuso, che accompagna il Festival durante il suo roadshow attraverso la regione.

TRAMITE LA STREET ART, questo programma è cominciato nell’estate 2015 proprio a Tolmezzo, con lo scopo di riqualificare alcuni spazi urbani della Carnia: pareti, colonne e muretti sono diventati delle vere e proprie tele su cui costruire un nuovo concetto di riqualificazione. In primis un non-luogo come l’autostazione – che vede migliaia di transiti di persone ogni anno – è diventata una mostra visiva a cielo aperto. Inoltre nel 2016 Homepage ha intrapreso anche la riqualifica delle pareti esterne al campo da basket dell’istituto Candoni, con l’istallazione di canestri e grafica in tema road to green. Grazie alla collaborazione dell’Uti della Carnia e alle aziende Saf, quest’anno è stata possibile terminare la riqualifica delle gradinate, del centro campo e la parete adiacente con la firma ‘Homepage Playground’, il tutto realizzato dall’artista Obino che ha dato il suo contributo e la sua arte già nelle edizioni precedenti del festival.

Info: www.homepagefestival.com