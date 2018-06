Easy Fish 2018: sapori di qualità, cucina d’autore, eccellenze enogastronomiche

LIGNANO – Matteo Metullio, Gennaro Russo, Andrea Aprea, Daniele Reponi, David Povedilla, Wicky Priyan, Chef Rubio.

Questi saranno gli chef stellati, noti e di alto livello che, insieme agli chef importanti del territorio di Lignano Sabbiadoro e della Carnia, sotto il brand «Dalle Malghe al mare», realizzeranno attraverso degli showcooking, una serie di piatti in degustazione, nelle 3 giornate di Easy Fish, il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 15 al 17 giugno per il quarto anno consecutivo.

buon cibo - Il buon cibo e la celebrazione delle specialità culinarie dell’Adriatico sono parte integrante della promozione dell’offerta e della cultura della località friulana, e anche quest’anno continua la collaborazione tra Lignano e Fabrizio Nonis, giornalista enogastronomico, conduttore e produttore televisivo. «Ho messo tutto il mio impegno come art director per portare una serie di professionisti del mondo del food a Lignano, accompagnandoli ai professionisti del territorio e della città, per esaltare la qualità dell’offerta di questa città balneare», commenta Nonis riguardo a questa edizione 2018 di Easy Fish, ricordando che l’iniziativa quest’anno avrà un risvolto sociale, con una cena di beneficenza durante la serata di apertura il cui ricavato andrà a sostegno del reparto «Area Giovani» del Centro di Riferimento Oncologico C.R.O. di Aviano (PN), attraverso la Onlus «Rincorri la Vita».

EVENTI A INGRESSO GRATUITO - Un weekend ricco di eventi, a ingresso gratuito, tra cui degustazioni, show cooking per rendere omaggio al pesce di questa zona dell’Adriatico, un’area dedicata agli stand enogastronomici, la Regional Food Experience e un’enoteca regionale.

La Terrazza a Mare, uno dei simboli di Lignano Sabbiadoro, sarà il fulcro della manifestazione: ospiterà degustazioni di vini e di prodotti tipici e, nella zona ristorante, show cooking di chef di alto pregio secondo il famoso brand «Stars Cooking» di Fabrizio Nonis che per la valorizzazione degli chef territoriali si affiderà al brand «Dalle Malghe al Mare» attraverso il supporto di «Cuciniamo con..la Carnia» di Veronica Defilippis.

IL 15 GIUGNO - Primo appuntamento venerdì 15 giugno: per un’apertura in gran stile dopo l’inaugurazione con le autorità alle 19.30, ci sarà la cena di beneficienza su prenotazione, il cui menu prevedrà tre portate che esalteranno la cucina del Friuli Venezia Giulia. Un piatto sarà a cura di uno chef di Lignano Sabbiadoro, uno eseguito da uno chef della Carnia e il terzo ad opera del giovane chef due stelle Michelin, il triestino Matteo Metullio.

IL 16 GIUGNO - La manifestazione proseguirà sabato 16 giugno con la consegna del premio «Stars Cooking- Easy Fish » al famoso giornalista Edoardo Raspelli per poi proseguire dalle 21.30 alle 22.30 con lo show cooking di Gennaro Russo, chef una stella Michelin del ristorante Le Sirenuse di Positano.

IL 17 GIUGNO - Domenica 17 dalle 20 alle 21, spazio ad Andrea Aprea, chef due stelle Michelin del ristorante Vun di Milano, che si «esibirà» insieme a Wicky Priyan, chef originario di Ceylon patron del ristorante Wicky’s Wicuisine sempre a Milano.

A chiudere l’ultima serata un talkshow con Chef Rubio, il cuoco reso famoso dal format in onda sul canale DMAX «Unti e Bisunti», autore di due libri, di una collana di ricette e protagonista di un film. L’appuntamento con lo showman e cuoco romano per la presentazione del suo nuovo libro è presso la Terrazza a Mare a partire dalle 21 di domenica 17 giugno.

DALLE MALGHE AL MARE - Confermata anche per quest’anno la formula vincente del brand «Dalle Malghe al Mare» dove cucineranno insieme uno chef di Lignano e uno chef della Carnia, unendo quindi la cucina della montagna a quella del mare del Friuli Venezia Giulia.

Protagonisti di questa edizione - che in ognuna delle tre giornate apriranno con show cooking a quattro mani lo show culinario – saranno gli chef della Carnia Stefano Buttazzoni (Osteria Grappolo d’Oro – Arba), Lorenzo Gerometta (Ristorante Carnia – Tolmezzo), Roberto Bettella ( Ristorante Tan Bon-Drink & Food – Amaro) e gli chef lignanesi Alessandro Businaro (Ristorante Al Boschet – Gorgo di Latisana), Matteo Susan (Ristorante Vecchia Finanza – Lignano Riviera), Luciana Bortolusso (Ristorante Al Faro da Luciana – Lignano).

LUNGOMARE - Il Lungomare Trieste, chiuso parzialmente al traffico per l’occasione, ospiterà gli stand degli espositori: aziende agricole ed alimentari, aziende vitivinicole, birrifici artigianali, produttori di specialità gastronomiche provenienti del Friuli Venezia Giulia e vicino Veneto, trasformeranno il lungomare della rinomata località balneare in una grande esposizione/ristorante a cielo aperto, dove fermarsi a curiosare, scoprire e assaggiare i freschissimi prodotti protagonisti di questa grande festa del sapore e del mare. Sabato e domenica inoltre sarà attiva presso la sala mostre della Terrazza a Mare l’enoteca regionale in cui, grazie all’ampia selezione di etichette, sarà possibile degustare il migliore vino del Friuli Venezia Giulia consigliati da sommelier. Le tre giornate saranno aperte con degli speciali showcooking dove verranno utilizzati i prodotti del territorio che saranno valorizzati attraverso la presenza di due volti noti del programma televisivo La Prova del Cuoco – Rai 1 quali: Daniele Reponi e David Povedilla. La manifestazione è organizzata da Lignano Sabbiadoro Gestioni in collaborazione con Cucinare, Salone dell’Enogastronomia e delle Tecnologie per la Cucina di Pordenone Fiere, sotto la direzione artistica di Fabrizio Nonis.

Il programma completo è consultabile al sito www.easyfish.info.