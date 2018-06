Insegnante del Malignani muore per una malattia fulminante

POZZUOLO DEL FRIULI – La comunità di Pozzuolo del Friuli è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Antonella Dreszach, insegnante di 55 anni. Una malattia fulminante l’ha strappata all’affetto dei suoi cari in pochi giorni, lasciando di stucco parenti e amici. La donna insegnava inglese al Malignani di Udine, e in questi giorni avrebbe dovuto essere parte attiva a scuola per gli scrutini. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Grande la commozione tra i suoi studenti, che l’hanno sempre vista come una docente corretta e in gamba. Alle spalle aveva esperienze da insegnante anche nelle scuole di Tarvisio, Latisana e Lignano. Antonella lascia nel dolore il marito, l’anziana madre e tre figli. I suoi funerali saranno celebrati sabato alle 11 nella parrocchiale di Pozzuolo.