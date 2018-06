Al Parco Zoo Punta Verde a tu per tu con le giraffe

LIGNANO - Al Parco Zoo Punta Verde di Lignano si può provare l’ebrezza di essere a tu a per tu con le giraffe e guardarle dritte-dritte negli occhi. Da un punto di vista privilegiato nei pressi del reparto di questi splendidi animali è infatti possibile vivere l’emozionante esperienza di avvicinarli, raggiungere la loro altezza e osservare l’eleganza della ‘piccola’ Berta, a poco più di un anno dalla sua nascita, mamma Maria e papà Django mentre si cibano con la loro lunghissima lingua prensile, di succulenti frutti e fresche foglie preparate dagli educatori.

LA SPECIE - Un'emozione da non perdere soprattutto perché si contribuisce concretamente al rallentamento del silenzioso declino di questa specie che a causa del bracconaggio e della frammentazione dell'habitat è a rischio di estinzione. I proventi dell'attività vengono infatti interamente devoluti alla Giraffe Conservation Foundation, un’associazione che opera direttamente in Africa a favore delle giraffe attraverso azioni mirate di monitoraggio e di sensibilizzazione delle popolazioni locali per scongiurarne la loro estinzione. Nel 1999 si contavano 140 mila esemplari e a oggi ne restano meno di 90.000 appartenenti a nove sottospecie diverse. Sono già sette gli stati africani in cui questo mammifero è stato dichiarato estinto.

GLI EVENTI - Gli incontri ravvicinati con le giraffe si svolgono nelle giornate di martedì e giovedì con i seguenti orari: 10.30, 11.30 e 15.30. L’età minima per poter accedere agli incontri ravvicinati è di 8 anni.

Ulteriori informazioni e prenotazioni sul sito www.parcozoopuntaverde.it