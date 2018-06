Si rifà il manto stradale: via Poscolle chiusa per tre mesi

UDINE – Tre mesi di chiusura per via Poscolle. Il motivo? Sarà rifatta la pavimentazione in porfido. Il cantiere aprirà lunedì 18 giugno: si preannuncia un’estate calda per chi resterà a Udine. La storica strada sarà accessibile sono ai frontisti da via Marangoni e da via Rivis. I lavori, che saranno eseguiti da una ditta di Agrigento, dovrebbero durare fino all’inizio di settembre.

SI PREVEDONO DISAGI AL TRAFFICO - Via Poscolle aveva bisogno di interventi di ripristino, soprattutto nella parte iniziale, verso via Zanon, dove il manto si presenta irregolare. Ed è chiaro che il periodo migliore per intervenire sia quello estivo, quando le scuole sono chiuse e il traffico diminuisce. Ciò non toglie che i disagi per la circolazione ci saranno, visto che anche altre zone della città sono interessate da cantieri. Qualche problema si creerà anche per le attività commerciali che si affacciano sulla strada, che potrebbero risentire dalla chiusura al traffico dell’arteria.

DEVIAZIONI ANCHE PER I BUS - Circolazione interdetta e deviazioni per gli automobilisti, ma anche per i bus di linea della Saf. Le linee 4, 10 e C subiranno deviazioni e seguiranno il percorso via Crispi, via Cussignacco, via Tullio, viale delle Ferriere, piazzale Cella, via Marangoni, piazzale XXVI Luglio. Le linee 2, 5, 6 e 11 da via Crispi proseguiranno in via Cussignacco, via Tullio, viale delle Ferriere, via Marangoni e via Volpe. Verso la stazione il percorso da piazzale XXVI Luglio proseguirà in viale Duodo, via della Cisterna, via Grazzano e piazza Garibaldi, con sospensione delle fermate in piazza Garibaldi, via del Gelso e via Poscolle.