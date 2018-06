‘Coordinate di Design’: il miglior Design Fvg alla galleria Modotti

UDINE - Si apre giovedì 14 giugno alle 18.30 alla Galleria Tina Modotti la mostra ‘Coordinate di Design’ iniziativa che racconta le aziende e i designer Fvg protagonisti della più recente edizione dell’ADI Design Index, che annualmente seleziona il miglior design italiano, presentando i prodotti che si distinguono per qualità, originalità e innovazione funzionale, formale e tipologica, per la ricerca sui materiali e sui processi di produzione, comunicazione, distribuzione.

LA MOSTRA è promossa dall’Adi (Associazione per il Disegno Industriale) delegazione Fvg e da Abaud Accademia di Belle Arti di Udine. Evidenzia l’importante attività progettuale, produttiva, comunicativa e di ricerca che, in settori diversi, si compie nella nostra regione e il sistema di valori che il design Fvg propone al mondo. Oltre a rappresentare un’opportunità di approfondimento e di conoscenza delle aziende e dei designer di eccellenza del territorio che hanno fatto del design una risorsa distintiva e strategica per la competitività, la mostra porta a riflettere su come prodotti e servizi di design impattino sulla nostra quotidianità non solo dal punto di vista estetico quanto da quello funzionale e di relazione. I prodotti e i progetti esposti abbracciano infatti molte categorie tematiche, dal design dell’abitare, al food design, dal design del lavoro a quello della persona e della mobilità, così come quello per i materiali e sistemi tecnologici, l’exhibition design e ancora la ricerca d’impresa e la ricerca teorico, storico, critica e progetti editoriali.

COORDINATE DI DESIGN è frutto della collaborazione tra Adi e Abaud e sottolinea il forte legame tra cultura del progetto, cultura imprenditoriale e cultura artistica del nostro territorio L’allestimento della mostra in Galleria Modotti, infatti, è stato banco di prova per gli studenti del II° anno di Graphic Design nell’ambito del corso ‘Progettazione di allestimento’, coordinato dalla docente Sylva Gortana. Tra le proposte formulate, la scelta è caduta sul progetto degli studenti Ana Basoc, Gianluca Cumin, Lorenzo Gasparutti e Giacomo Vosca.

L’INIZIATIVA alla Galleria Modotti anticipa di pochi giorni un altro importante momento, la Premiazione del XXV Compasso d’Oro ADI, in programma a Milano il 20 giugno. Per l’occasione, al Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco sarà aperta la mostra che espone i prodotti di oltre 150 aziende di tutta Italia selezionate agli Adi Index e, tra esse, vi sono importanti realtà della nostra regione, a conferma della qualità, del senso estetico, della competenza e della creatività Made in Fvg. La mostra rimarrà aperta nelle giornate del 15-, 16, 21, 22 e 23 giugno 2018, con orario: 11-13/16-20. L’ingresso è libero.

Per informazioni fvg@adi-design.org e pagina Facebook.