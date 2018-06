Gli eventi in programma venerdì 15 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Cesare Cremonini a Lignano

Partirà a giugno il nuovo tour di Cesare Cremonini, ‘Stadi 2018’, che segnerà il ritorno del cantautore bolognese dopo due anni di incessante lavoro di scrittura e produzione in studio. Un tour che lo porterà per la prima volta ad esibirsi sul palco di quattro importanti stadi italiani: il 15 giugno a Lignano (Stadio Teghil). Info, qui.

Rievocazione storica Castrum Cernedum

A Cergneu di Nimis il medioevo torna a risplendere, grazie alla rievocazione storica Castrum Cernedum, che farà rivivere gli usi e i costumi dell’epoca. Circondati dai resti delle mura dell’antico castello, da venerdì 15 a domenica 17 giugno, cantastorie, giocolieri e saltimbanchi accompagneranno alla scoperta di questo mondo. Info qui.

Tempora in Aquileia: alla scoperta dell'antica città romana

Appuntamento con Tempora in Aquileia (dal 15 al 17 giugno). Tre giorni per rivivere lo spirito delle origini della città, grazie allo spettacolo della rievocazione storica: un viaggio nel tempo alla scoperta della storia, della tradizione e della Leggenda dell’Aquileia Antica. Maggiori dettagli, qui.

Torna la Sagra De San Vio

Tutto pronto per la Sagra De San Vio (Festa di San Vito) che quest'anno si svolge da venerdì 15 giugno a domenica 17 giugno alla Vecja Pescheria di Marano Lagunare. Il programma è disponibile qui.

Prosegue la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

Festival Risonanze

Il giorno 15 giugno, alle 20, Alessio Screm intervisterà i liutai della famiglia Morassi (a Gio Batta Morassi è dedicata l’edizione 2018 di Risonanze) e i rappresentanti dell’Associazione Liutai Italiani. A seguire, alle 21, spazio alla musica di Christian Sebastianutto al violino e Martina Consonni al pianoforte su musiche di Rossini, Franck, Liszt e Paganini. Nei giorni successivi i musicisti si sposteranno nei boschi della Val Saisera per far risuonare al meglio gli strumenti realizzati con il legno di risonanza. Info, qui.

Torna Easy Fish a Lignano Sabbiadoro

Matteo Metullio, Gennaro Russo, Andrea Aprea, Daniele Reponi, David Povedilla, Wicky Priyan, Chef Rubio. Questi saranno gli chef stellati, noti e di alto livello che, insieme agli chef importanti del territorio di Lignano Sabbiadoro e della Carnia, sotto il brand ‘Dalle Malghe al mare’, realizzeranno attraverso degli showcooking, una serie di piatti in degustazione, nelle 3 giornate di Easy Fish, il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 15 al 17 giugno per il quarto anno consecutivo. Per saperne di più, qui.

VisioLand

Venerdì 15 giugno il Visionario si trasforma in VisioLand: un’intera giornata dedicata ai più giovani, con proiezioni, giochi, incontri e una deliziosa cena! Si comincia alle 16 con la proiezione in sala di Mary e il fiore della strega, un’incantevole miscela di magia e fantasia in pieno stile Studio Ghibli, che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica! La proiezione sarà seguita, alle 17.30 circa, da una deliziosa e sana merenda, offerta da Coop Alleanza 3.0. Ma gli appuntamenti non finiscono certamente qui! Dalle 18, tanti giochi ed iniziative. Info www.visionario.movie

Sente-Mente®Project a Palmanova

Continua il percorso di Sente-Mente®Project a Palmanova. Già iniziato l’anno scorso, con l’organizzazione di un corso dedicato ai familiari di persone affette da demenza, si arricchirà di un nuovo appuntamento ‘Fari di possibilità sul territorio’, previsto per venerdì 15 giugno alle 20.30, nel Salone d’Onore del Palazzo Municipale. Sarà presente la felicitatrice Cristina Perusin e la dott.ssa Letizia Espanoli, ideatrice del progetto nazionale Sente-Mente®. Info, qui.

‘Il caffè del Venerdì’

Sarà davvero una serata speciale quella che il 15 giugno inaugurerà il weekend ciclistico-storico (15-16-17 giugno), che avrà Udine come città protagonista e ospitante con le sue vie e le sue piazze del centro storico, alla presenza di numerose autorità e sponsor. Il weekend, dunque, si aprirà con lo spettacolo teatrale e culturale ‘Il Caffè del Venerdì’, giunto ormai alla 19^ puntata, dal titolo ‘La Udine di una volta e il ciclismo storico’che si terrà venerdì 15 giugno alle 20.45 sotto il tendone in Piazza del Duomo a Udine. L’evento farà da cornice introduttiva a due importanti manifestazioni, la K2 Tweed Ride di Udine in stile ‘vintage’ che si terrà sabato 16 .

La memoria rimasta

L’Anpi Provinciale di Udine ha dato alle stampe la pubblicazione ‘La memoria rimasta. Resistenza, antifascismo e impegno politico attraverso le immagini dell’Archivio ANPI di Udine’. La pubblicazione verrà presentata venerdì 15 giugno alle 18 alla Sala Convegni della Fondazione Friuli in Via Manin 15 a Udine.

Vita, conoscenza e mistero

Venerdì 15 giugno alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro Vita, conoscenza e mistero di Guido Tonizzo. Insieme all’autore saranno presenti due ospiti d’eccezione: la dott.ssa Maria Luisa Molin e il dottor Filadelfo La Ferla. Durante la presentazione ci sarà anche un’esibizione musicale del progetto ‘Invisible wave’ scritto da Guido Tonizzo e da lui interpretato, insieme alla chitarrista Cristina Spadotto.