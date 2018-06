Lignano Sunset Run Half Marathon, lo spettacolo raddoppia: c’è anche la 10 km

LIGNANO - La prima novità è scritta sul calendario: l’edizione 2018 di Lignano Sunset Run Half Marathon, come già annunciato da tempo, non si disputerà a giugno, ma a settembre: sabato 15 settembre, per essere precisi. E poi la metàzza maratona, per la prima volta, coinciderà con la Sun & Run, una corsa sui 10 chilometri a carattere competitivo - in palio anche i titoli regionali Libertas - e non competitivo. Confermata inoltre la prova Family sulla distanza dei 5 chilometri.

L’OBIETTIVO? Proporsi come un evento davvero aperto a tutti. Se i 21 chilometri della mezza maratona sono troppi, sarà possibile partecipare una delle corse su distanze minori. Il fascino di una grande corsa tra cielo, mare e laguna, resterà immutato. Organizzata dall’Athletic Club Apicilia, in sinergia e con il contributo dell’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, la Lignano Sunset Run Half Marathon offrirà il percorso scorrevole e vario che tanti apprezzamenti ha registrato tra i partecipanti alle prime due edizioni. All’Hotel President, a Lignano Riviera, la prima presentazione ufficiale dell’evento. «Abbiamo condiviso l’idea di un cambio di data – commenta il vicesindaco e assessore allo Sport, Alessandro Marosa – per venire incontro alle esigenze della città e alle richieste degli atleti che a giugno si lamentavano per il caldo eccessivo. Siamo andati a collocarsi a fine stagione, in un momento in cui la gente tende ad allontanarsi dal mare. Ma sono convinto che la scelta sia vincente: Lignano, a settembre, è ancora bellissima: i suoi scorci, la sua atmosfera, i suoi colori, offriranno un’esperienza diversa ai tanti runners che arriveranno in città».

IL TRACCIATO sarà parzialmente ridisegnato, ma continuerà a svilupparsi attraverso le località Pineta, Sabbiadoro e Riviera, offrendo agli atleti l’emozione di veder scorrere davanti ai propri occhi gli angoli più suggestivi della prestigiosa località balneare friulana: dalla Terrazza a Mare a Punto Faro, da Piazza Fontana al cuore cittadino di Lignano Sabbiadoro, per arrivare sino al corso del fiume Tagliamento. «L’obiettivo – spiega il presidente dell’Athletic Club Apicilia, Salvatore Vazzana – è arrivare a duemila iscritti e proporre una gara di qualità sotto il profilo tecnico. Anche per questo, con il responsabile del percorso, Maurizio Simometti, ex campione mondiale di corsa in montagna, stiamo definendo un percorso che sia veloce e non rechi disturbo al traffico. Saranno due giorni di eventi perché, alla vigilia della mezza maratona, proporremo una serie di attività per le scuole. Le prime due edizioni della mezza maratona sono state positive. Ora vogliamo fare un ulteriore salto di qualità, in modo che Lignano Sunset Run Half Marathon diventi sempre più un’occasione di promozione della città».

LA PARTENZA avverrà alle 17 dal Lungomare Alberto Kechler, a Lignano Pineta, a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fine e dorata che ogni estate richiama milioni di turisti italiani e stranieri. E il traguardo sarà a pochi metri di distanza, nell’ampia Piazza Marcello D’Olivo, nel contesto della grande opera architettonica – la celebre ‘chiocciola’ realizzata negli anni ’50 – che rese celebre il progettista friulano e diede slancio allo sviluppo turistico di Lignano.

LA PRENOTAZIONE dei pettorali è già aperta. E’ possibile scegliere tra l’iscrizione con t-shirt e senza t-shirt: e per gli atleti che lo desiderano ci sarà una splendida maglia Karhu ad arricchire il pacco gara. Previste inoltre quote ridotte per le iscrizioni di gruppo che comprendano almeno 10 atleti. Per saperne di più: www.lignanosunset.it. Il lungo conto alla rovescia prosegue. Ormai mancano meno di 100 giorni: a Lignano lo spettacolo è garantito.