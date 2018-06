'Nelle notti delle farfalle': appuntamento a Bordano

BORDANO - Nelle notti delle farfalle, in programma alla Casa delle Farfalle di Bordano (via Canada 5), sabato 16 giugno, il personale accompagnerà gli ospiti nelle serre, alla luce delle lampade, per scoprire la vita notturna delle foreste. Dopo di che, ingannate da una forte lampada, sarò possibile osservare gli insetti locali e la piccola vita notturna dei nostri luoghi. Insetti e invertebrati ce ne sono tanti e ce ne sono ovunque, e tutti hanno delle storie affascinanti.

Necessaria la prenotazione (344 23 45406). E’ possibile scegliere l'orario, ogni 15 minuti, dalle 21 in poi.