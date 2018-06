Gli eventi in programma sabato 16 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

'Nelle notti delle farfalle'

Nelle notti delle farfalle, in programma alla Casa delle Farfalle di Bordano (via Canada 5), sabato 16 giugno, il personale accompagnerà gli ospiti nelle serre, alla luce delle lampade, per scoprire la vita notturna delle foreste. Info, qui.

Tempora in Aquileia: alla scoperta dell'antica città romana

Appuntamento con Tempora in Aquileia (dal 15 al 17 giugno). Tre giorni per rivivere lo spirito delle origini della città, grazie allo spettacolo della rievocazione storica: un viaggio nel tempo alla scoperta della storia, della tradizione e della Leggenda dell’Aquileia Antica. Maggiori dettagli, qui.

Prosegue la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

Torna la Sagra De San Vio

Tutto pronto per la Sagra De San Vio (Festa di San Vito) che quest'anno si svolge da venerdì 15 giugno a domenica 17 giugno alla Vecja Pescheria di Marano Lagunare. Il programma è disponibile qui.

54^ Festa della danza

È una lunga dedica danzata la 54^ Festa della danza, un omaggio a Paola Galliussi Ceron, recentemente scomparsa, decana dell’arte coreutica in Friuli, e Maestra di tanti giovani talenti. Questo festival da lei avviato in città nel 1964, prevede al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, due serate memorabili, il 16 giugno alle 20.45 e il 17 giugno alle 19, in cui, oltre agli allievi dell’omonima scuola, si uniranno tanti artisti professionisti ex studenti di questa Signora della danza, riproponendosi, quest'anno, in sua assenza, di dar seguito all’eredità pedagogica e artistica che ci ha trasmesso con un fitto programma di proposte. Maggiori info, qui.

Simposio Internazionale di Scultura su Pietre Fvg

Un nuovo inizio per il Circolo Culturale Il Faro con nuovi Paesi presenti al 21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia. Al Parco Sculture di Vergnacco, come ogni anno, gli scultori realizzeranno le loro opere fino al 24 giugno e durante il giorno, dalle 9 alle 19, sarà possibile seguire il loro lavoro.Info, qui.

Torna la sagra di Uccea

Il via ai festeggiamenti è previsto sabato 16 giugno, alle 16, con l’apertura dei fornitissimi chioschi e a seguire intrattenimento musicale con ‘Magic Giorgio e la sua pianola’ che allieterà la serata. Maggiori dettagli, qui.

Risonanze, il Festival

Una quattro giorni di concerti, incontri, passeggiate guidate nella Foresta millenaria di Tarvisio (ci sarà spazio anche per il pilates mattutino), pic-nic, mostre e laboratori di Liuteria, spettacoli e laboratori per bambini, concerti serali a lume di candela. Dettagli, qui.

Mario Biondi apre l’estate del Palmanova Outlet Village

Sarà Mario Biondi (sabato 16 giugno, a partire dalle 21), artista internazionale tra i più amati, ad aprire l’estate 2018 del Palmanova Outlet Village, che regalerà ai suoi ospiti una stagione all’insegna della musica e degli eventi di qualità. I dettagli, qui.

Torna Easy Fish a Lignano Sabbiadoro

Matteo Metullio, Gennaro Russo, Andrea Aprea, Daniele Reponi, David Povedilla, Wicky Priyan, Chef Rubio. Questi saranno gli chef stellati, noti e di alto livello che, insieme agli chef importanti del territorio di Lignano Sabbiadoro e della Carnia, sotto il brand ‘Dalle Malghe al mare’, realizzeranno attraverso degli showcooking, una serie di piatti in degustazione, nelle 3 giornate di Easy Fish, il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 15 al 17 giugno per il quarto anno consecutivo. Per saperne di più, qui.

Passeggiata della salute al Parco Foni

La 50&Più di Udine e la rete di farmacie Apoteca Natura organizzano, d’intesa con il Comune, la ‘Passeggiata della salute’, sabato 16 giugno dalle 9.30 alle 11 al Parco Foni, ex Moretti (prenotazioni e informazione alla farmacia Colutta, 0432/501191, e alla 50&Più, 0432/538707). L’iniziativa, aperta a tutti in un clima di relax, prevede l’accompagnamento di un istruttore di nordic walking e di un insegnante di yoga e si inserisce nel percorso della prevenzione avviato dall’associazione dei pensionati del commercio, del turismo e dei servizi con le farmacie udinesi di Apoteca Natura. Nell’occasione della passeggiata verranno fatte misurazioni della pressione e dell’ossigenazione.

‘Domenico Schiavi 300 anni di memoria tra arte e architettura’

La mostra celebrativa del tricentenario della nascita dell'architetto tolmezzino, sarà inaugurata sabato 16 giugno alle 18 a Tolmezzo. Si tratta di una rassegna di carattere documentale che intende valorizzare l'opera e la figura di Schiavi nell'ambito delle celebrazioni per il tricentenario della sua nascita, offrendo innanzitutto ai visitatori lo stimolo per approfondire la conoscenza rispetto alla straordinaria operosità di questo insigne architetto e della sua industriosa famiglia. La rassegna, progettata da Massimiliano Lacota con il coordinamento di Gianluca Paron, potrà essere visita fino al prossimo 7 luglio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 tutti i giorni, eccetto il martedì.

Rievocazione storica Castrum Cernedum

A Cergneu di Nimis il medioevo torna a risplendere, grazie alla rievocazione storica Castrum Cernedum, che farà rivivere gli usi e i costumi dell’epoca. Circondati dai resti delle mura dell’antico castello, da venerdì 15 a domenica 17 giugno, cantastorie, giocolieri e saltimbanchi accompagneranno alla scoperta di questo mondo. Info qui.

Su Radio Onde Furlane

Il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia raccontato dalla sua gente, in modulazione di frequenza e sul web, allo scopo di farsi scoprire, conoscere e apprezzare, con le sue tante specificità. È quanto propone Ambassadors Fvg. In viaç cu lis vôs dal teritori, nuova rubrica che da sabato 16 giugno va ad arricchire il palinsesto di Radio Onde Furlane. Il programma, curato e condotto da Francesca Battistutta con il supporto tecnico di Andrea Tomasin, nasce dalla collaborazione con PromoTurismo FVG proprio per valorizzare alcuni aspetti della realtà regionale che costituiscono interessanti attrattive per i turisti attraverso la testimonianza diretta ed autentica di chi li vive in prima persona.

Il Suono in mostra inaugura a Udine

L’appuntamento per l’inaugurazione con i curatori Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi è per sabato 16 giugno alle 10 alla Torre dell’Orologio, con ingresso della salita del castello. Da lì ha inizio il tour guidato per tutta la giornata con l’apertura ufficiale di tutte le altre installazioni sparse in città. La mostra sarà poi visitabile anche domenica 17 giugno dalle 15 alle 19 e da giovedì 21 a domenica 24 giugno sempre dalle 15 alle 19. Dettagli, qui.