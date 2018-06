Gli eventi in programma domenica 17 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Raduno Carnia 4x4

Al via l’edizione numero 22 del Raduno Carnia 4x4, il prossimo 17 giugno da Tolmezzo, il percorso è stato verificato, il personale di servizio è stato addestrato, il personale di cucina è in attesa di preparare le prelibatezze carniche da far assaggiare ai partecipanti. Dettagli, qui.

Risonanze, il Festival

Una quattro giorni di concerti, incontri, passeggiate guidate nella Foresta millenaria di Tarvisio (ci sarà spazio anche per il pilates mattutino), pic-nic, mostre e laboratori di Liuteria, spettacoli e laboratori per bambini, concerti serali a lume di candela. Dettagli, qui.

‘Flower market’

Al Palmanova Outlet Village, domenica 17 giugno, appuntamento con la prima edizione del ‘Flower Market’, per aprire la stagione estiva con un inno ai fiori in tutte le loro declinazioni naturali e creative. Info, qui.

Torna Easy Fish a Lignano Sabbiadoro

Matteo Metullio, Gennaro Russo, Andrea Aprea, Daniele Reponi, David Povedilla, Wicky Priyan, Chef Rubio. Questi saranno gli chef stellati, noti e di alto livello che, insieme agli chef importanti del territorio di Lignano Sabbiadoro e della Carnia, sotto il brand ‘Dalle Malghe al mare’, realizzeranno attraverso degli showcooking, una serie di piatti in degustazione, nelle 3 giornate di Easy Fish, il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 15 al 17 giugno per il quarto anno consecutivo. Per saperne di più, qui.

Il Suono in mostra inaugura a Udine

La mostra sarà poi visitabile anche domenica 17 giugno dalle 15 alle 19 e da giovedì 21 a domenica 24 giugno sempre dalle 15 alle 19. A completamento e corollario della rassegna ci sono altri quattro appuntamenti. Il 17 giugno alle 20.30 alla Sala Eden Cinema Visionario il film di John Grzinich Sounds Aspects of Material Elements. Dettagli, qui.

Rievocazione storica Castrum Cernedum

A Cergneu di Nimis il medioevo torna a risplendere, grazie alla rievocazione storica Castrum Cernedum, che farà rivivere gli usi e i costumi dell’epoca. Circondati dai resti delle mura dell’antico castello, da venerdì 15 a domenica 17 giugno, cantastorie, giocolieri e saltimbanchi accompagneranno alla scoperta di questo mondo. Info qui.

Tempora in Aquileia: alla scoperta dell'antica città romana

Appuntamento con Tempora in Aquileia (dal 15 al 17 giugno). Tre giorni per rivivere lo spirito delle origini della città, grazie allo spettacolo della rievocazione storica: un viaggio nel tempo alla scoperta della storia, della tradizione e della Leggenda dell’Aquileia Antica. Maggiori dettagli, qui.

Simposio Internazionale di Scultura su Pietre Fvg

Un nuovo inizio per il Circolo Culturale Il Faro con nuovi Paesi presenti al 21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia. Al Parco Sculture di Vergnacco, come ogni anno, gli scultori realizzeranno le loro opere fino al 24 giugno e durante il giorno, dalle 9 alle 19, sarà possibile seguire il loro lavoro. Info, qui.

Torna la sagra di Uccea

Il via ai festeggiamenti è previsto sabato 16 giugno, alle 16, con l’apertura dei fornitissimi chioschi e a seguire intrattenimento musicale con ‘Magic Giorgio e la sua pianola’ che allieterà la serata. Maggiori dettagli, qui.

Torna la Sagra De San Vio

Tutto pronto per la Sagra De San Vio (Festa di San Vito) che quest'anno si svolge da venerdì 15 giugno a domenica 17 giugno alla Vecja Pescheria di Marano Lagunare. Il programma è disponibile qui.

Al via la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

54^ Festa della danza

È una lunga dedica danzata la 54^ Festa della danza, un omaggio a Paola Galliussi Ceron, recentemente scomparsa, decana dell’arte coreutica in Friuli, e Maestra di tanti giovani talenti. Questo festival da lei avviato in città nel 1964, prevede al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, due serate memorabili, il 16 giugno alle 20.45 e il 17 giugno alle 19, in cui, oltre agli allievi dell’omonima scuola, si uniranno tanti artisti professionisti ex studenti di questa Signora della danza, riproponendosi, quest'anno, in sua assenza, di dar seguito all’eredità pedagogica e artistica che ci ha trasmesso con un fitto programma di proposte. Maggiori info, qui.