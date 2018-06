Esplodono due bombole di Gpl: intervento dei Vigili del Fuoco

CAMINO AL TAGLIAMENTO – Esplodono alcune bombole di gas e danneggiano la tettoia del magazzino dov’erano stipate. E’ successo giovedì 14 giugno a Camino al Tagliamento, negli spazi della ditta Termoidraulica Malisani. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Codroipo insieme a due squadre giunte dalla sede centrale di Udine.

L'incendio ha interessato alcune bombole di Gpl depositate all'esterno, due delle quali sono esplose causando solo danni parziali, con una tettoia del magazzino esterno che è stata divelta. Altre quattro bombole sono state poste in sicurezza dai Vigili del Fuoco. All'interno del magazzino si trovavano anche alcune bombole di acetilene che sono state anch'esse poste in sicurezza. E' andato distrutto, invece, un deposito che conteneva tubazioni in materiale plastico e altre apparecchiature (caldaie, pompe, componentistica varia).

L'abitazione di pertinenza non è stata interessata dall'incendio. Le cause sono sicuramente accidentali e con molta probabilità riconducibili a un cumulo di fogliame e sterpaglia che era stata raccolta all'esterno e bruciata qualche giorno prima.