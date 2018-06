Tamponamento in via Gorghi: due persone ferite

UDINE – Incidente stradale, poco dopo le 22 di giovedì 14 giugno, nel centro di Udine. Una Fiat 600 condotta da un 28enne peruviano ha tamponato una Opel guidata da un 53enne di Udine. L’incidente è avvenuto in via Gorghi, all’intersezione con via Aquileia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine.

Due le persone ferite: il conducente della Opel e un minore che si trovava con lui sulla vettura. Entrambi sono stati caricati su un’ambulanza e portati all’ospedale di Udine per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli centrale. Da quanto riferito, entrambi i veicoli provenivano da via Crispi e percorrevano via Gorghi in direzione di piazza Patriarcato. Al semaforo con via Aquileia, la Fiat 600 ha tamponato la Opel per cause ancora in corso di accertamento.