‘Erbe e sapori della Val Resia’ per scoprire il territorio e le sue tradizioni

RESIA - Secondo appuntamento con l’iniziativa Scopri Resia 2018 – ‘Erbe e sapori della Val Resia’. Un weekend di profumi, saperi e sapori organizzato dalla Pro Loco Val Resia, dagli esercenti locali e dalle numerose realtà del posto che desiderano far conoscere ancora di più le peculiarità della bellissima Val Resia.

NEL FINE SETTIMANA di sabato 23 e domenica 24 giugno, presso alcuni ristoratori della Valle, sarà possibile gustare menù con appetitosi piatti della tradizione locale e squisite pietanze a base di erbe spontanee che ci offre la natura. Agli amanti della buona cucina saranno proposti, oltre a piatti della tradizione come la Uosoijaniza, anche vellutata al buon Enrico, risotto alle ortiche, tagliatelle al pesto di rucola, per non parlare poi della polenta di patate con frico alle erbe e alla frittata all’ortica. I ristoratori Vi aspettano per assaporare questi stuzzicanti menù. Prenotazioni entro il 19 giugno.

PER COLORO CHE VORRANNO FARE UNA PASSEGGIATA in compagnia, alla scoperta della natura e della cultura della Valle, è prevista per sabato 23 giugno un’escursione dal titolo ‘Magic Stolvizza’ organizzata dall’Associazione Farfalle nella testa. Sarà possibile visitare inoltre il centro visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia, il Museo dell’Arrotino e il Museo della Gente della Val Resia a Stolvizza, per conoscere più da vicino gli aspetti ambientali e tradizionali della valle e dei suoi abitanti.