Viaggio gratis per gli studenti che vanno in vacanza con Saf

UDINE - 'Premio fedeltà' per tutti gli studenti titolari di abbonamento annuale scolastico Saf. Dalla fine delle lezioni, grazie all’estensione dell’abbonamento annuale scolastico, gli studenti potranno continuare a viaggiare con Saf anche durante le vacanze. I possessori di un abbonamento scolastico annuale, urbano o extraurbano (per qualsiasi linea o tratta) potranno usufruire, dal lunedì al venerdì, dei servizi di linea da e per Lignano Sabbiadoro, Grado e Forni di Sopra. L’estensione coprirà tutto il mese di giugno, per i titolari di abbonamento scolastico annuale settembre 2017- giugno 2018, mentre avrà validità fino al 31 luglio per quelli in possesso di un abbonamento scolastico ottobre 2017- luglio 2018.

Andare in vacanza con Saf è semplice: basterà esibire l’abbonamento annuale scolastico (non dimenticare a casa il tesserino!) e godersi il viaggio. Un’iniziativa che intende avvicinare gli studenti all’utilizzo del trasporto pubblico non solo per andare a scuola in bus, ma anche per raggiungere i luoghi di vacanza preferiti, viaggiando in compagnia e divertendosi in totale sicurezza.