Cinemambulante: i film del Fvg raccontati da chi li ha creati

UDINE – Cinemambulante, il progetto che porta il cinema fuori dalle sale per incontrare il pubblico dei paesi e dei borghi, nelle piazze, nei cortili e nei giardini delle ville del Fvg, è stato presentato (Libreria Moderna Udinese) dalla coordinatrice Erica Barbiani insieme a Pier Paolo Giarolo, ideatore del progetto e curatore della parte tecnico-organizzativa delle proiezioni sotto le stelle.

NOVITÀ di quest'edizione, la terza - promossa da Videomante col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli e con la collaborazione di una rete fittissima di enti del territorio che concorrono alla sua realizzazione -, è la programmazione di una lezione di cinema pomeridiana in ciascuna delle location in cui si svolge la rassegna, in stretta collaborazione con Ala Fvg - Associazione Lavoratori Dell'Audiovisivo Fvg. «Dalle 18 alle 20 - racconta Barbiani - lasceremo spazio alla voce di un professionista della nostra regione che è stato coinvolto nella realizzazione del film presentato in serata. L’esperto illustrerà a un pubblico di giovani e adulti i dettagli della produzione di un'opera e racconterà gli aneddoti legati al film». Per partecipare alle lezioni, al termine delle quali sarà offerto un brindisi dalla Casa Vinicola Antonutti, è suggerita la prenotazione scrivendo a cinemambulante@videomante.it o scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook dedicata alla rassegna. Otto professionisti per otto film, dunque, a partire dal 21 giugno fino all'1 luglio, compongono il programma di questa terza edizione di Cinemambulante.

21 GIUGNO - Ad aprire, giovedì 21 giugno al Castello di Villalta di Fagagna sarà il regista riminese Andrea Magnani, che dopo aver firmato cortometraggi e documentari come Caffè Trieste (2009) – premio Miglior documentario al Trieste Film Festival - realizza con Easy la sua opera prima. La lezione di Magnani in programma dalle 18 alle 20 sarà seguita alle 21 dalla proiezione del film che è una storia agrodolce di riscatto di un giovane alle prese con la vita al ritmo di un viaggio on the road (distribuzione Tucker Film).

22 GIUGNO - Venerdì 22, la seconda tappa sarà a Carlino, alla Corte della Latteria con ospiti Andrea Guarascio e Giorgio Milocco, rispettivamente montatore e regista del film ‘Mohamed e il pescatore’. Dalle 18 i due racconteranno come si realizza un documentario e quali elementi ne caratterizzino la forma. Alle 21 il pubblico potrà scoprire la storia vera del salvataggio di Mohamed, unico superstite al naufragio di un gommone nel Mediterraneo, da parte di Vito, pescatore di Mazara del Vallo.

23 GIUGNO - Sabato 23 Cinemambulante approderà a Pocenia, al Parco dei festeggiamenti portando con sé un'altra coppia di professionisti: Emilio Quinzi ed Elis Pantarotto, macchinista ed elettricista per Il ragazzo invisibile – seconda generazione di Gabriele Salvatores. Il sequel della saga tutta italiana di un piccolo supereroe di provincia, che ha trovato nella città di Trieste la location ideale, sarà oggetto della lezione delle 18 e poi proiettato alle 21.

24 GIUGNO - La chiusura del primo weekend di Cinemambulante, domenica 24, porterà il grande schermo in Austria, a Villach e con lui ’The New Wild’, il documentario del regista Christopher Thomson che da anni abita nel borgo di Dordolla, vicino a Moggio Udinese.

28 GIUGNO - La seconda settimana di Cinemambulante si aprirà giovedì 28 a Latisana dove, in Piazza Indipendenza, Piera Nodari presenterà il K3 Festival, con sede nella vicina Villaco e dedicato ai cortometraggi da tutto il mondo. La lezione delle 18 costituirà una preziosa occasione per scoprire i criteri di selezione delle opere per un festival o una rassegna. Alle 21 sarà proposta una selezione di corti curata da Piera Nodari arricchita dalla proiezione dei lavori realizzati dagli studenti del Dams di Gorizia e del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali di Pordenone.

29 GIUGNO - Venerdì 29, Cinemambulante farà tappa a Casa Albini Mulloni di Cividale del Friuli portando con sé Manuela Buono, sales agent e testimonial del film ‘The Challenge’ dell'artista Yuri Ancarani. Co-prodotta da tre paesi, l'opera compie un'interessante excursus nella vita di un falconiere ed è un esempio da manuale dell'avventura distributiva di un documentario.

30 GIUGNO - La penultima serata, il 30 giugno, vedrà come protagonisti David Benvenuto e Marco D'Agostini a Comeglians, nel Piazzale Alpina. Il produttore e il regista del mockumentary ‘Friûl Revolution’ finanziato dal Fondo Regionale per l'Audiovisivo Fvg, racconteranno nella lezione delle 18 l'impresa dell'ideazione e dello sviluppo di un film, che ha coinvolto nelle riprese gli abitanti di Comeglians. Alle 21 il grande schermo mostrerà l'opera che tra il serio e il faceto segue l'indagine di tre giovani sul male della società friulana e sull'urgenza di far scoppiare una vera e propria rivoluzione!

1 LUGLIO - La chiusura della terza edizione di Cinemambulante sarà all’insegna della bellezza. Grazie a una nuova collaborazione tra Cinemambulante e la delegazione Fai di Udine, l’evento si svolgerà nella splendida cornice di Villa Bartolini Tammaro a Santa Marizza di Varmo. Sarà il suono a fare da conduttore alla serata, con la lezione di Eric Guerrino Nardin, sound designer, dalle 18, e il film ’Da Cremona a Cremona’ della regista bulgara Maria Averina, che aprirà le porte a un mondo di raro fascino: quello di chi costruisce strumenti musicali, saltando dal romanticismo delle botteghe dei liutai lombardi al sistema produttivo cinese e bulgaro. Grazie alla collaborazione con la delegazione Fai di Udine, tra le 20 e le 21 sarà possibile visitare la Villa Bartolini Tammaro. Solo per questa serata, in ragione della eccezionalità dell'evento, è consigliato un piccolo contributo a favore del Fai a partire da 3 euro. Le visite si svolgeranno in base al numero dei partecipanti.

