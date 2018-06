UDINE – Come da tradizione, il centro sportivo di Cussignacco ha ospitato la festa per la fine del Ramadan. Quasi 3 mila islamici hanno voluto ritrovarsi per pregare sotto il tendone ripetendo ‘Allah akbar’, 'Dio è grande'. e seguire il discorso dell’Imam. Tutti insieme per celebrare l'Eid al–Fitr, la Festa della rottura del digiuno, al termine di un mese di Ramadan. Una moltitudine pacifica proveniente da Paesi diversi: Bangladesh, Marocco, Siria, Algeria, Pakistan, Senegal, Egitto, insieme, uomini e donne, per festeggiare la fine di questo periodo di sacrificio. Un movimento di persone inosuale per questa zona di Udine, che ha animato la mattinata di venerdì 15 giugno.

Fine del Ramadan: in migliaia festeggiano a Cussignacco (© Diario)