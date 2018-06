Si perde andando a funghi, 77enne recuperata dal Cnsas

TOLMEZZO - I tecnici del Soccorso Alpino di Forni Avoltri assieme all'elicottero della Protezione Civile hanno effettuato un intervento di soccorso in un'area boschiva a cavallo tra i comuni di Zuglio e Tolmezzo. E' da lì che una donna settantasettenne, B.D. di Caneva di Tolmezzo, ha richiesto aiuto contattando i familiari dopo aver smarrito l'orientamento. La donna si era recata nella zona in cerca di funghi venerdì mattina. Il marito l'aveva accompagnata sopra Fusea dandole appuntamento a Sezza qualche ora più tardi.

La donna ha però smarrito l'orientamento dopo esser stata costretta a cambiar rotta a causa di un punto del sentiero cancellato da una frana, sotto la quale la donna è passata ma da dove non ha più ritrovato il percorso. I tecnici hanno tentato di individuare la sua posizione attraverso il sistema di geolocalizzazione SMSLocator e la centrale di Torino preposta, ma la donna non è riuscita ad attivarlo. Nel frattempo, in cerca di una zona di copertura del cellulare più stabile, la donna ha raggiunto un'area con più visibilità e una radura, a una quota di circa 800 metri sotto il Monte Cuar, fatto che ha consentito ai tecnici del Soccorso Alpino di cambiare strategia e recarsi sul posto non più a piedi ma con l'elicottero della Protezione Civile.

I tecnici, già pronti a partire in dieci dalla frazione Marcilie di Sezza, sono saliti in numero ridotto sul velivolo per andare a recuperare la donna. Sul posto anche anche Guardia di Tolmezzo e Vigili del Fuoco.