Immobiliare, vendite stabili: a Udine +5,9% nel 2017

UDINE - È un anniversario con il sorriso quello dell’Osservatorio Immobiliare Fiaip che festeggia il ventennale dalla prima edizione confermando la crescita delle compravendite in regione e, in particolare, in provincia di Udine. La Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali dal 1998 raccoglie i dati delle compravendite e delle affittanze per i vari comparti, tracciando un quadro dei valori di riferimento che poi diventano uno strumento indispensabile per quotazioni e lavoro quotidiano di tutti gli operatori del settore 'casa'. I dati presentati in Camera di Commercio a Udine, illustrati dal presidente provinciale Fiaip Claudio Bernardis, vedono ancora il segno più per il 2017. +5,7 % in Fvg, +5,1% in provincia di Udine e +5,9% nel comune capoluogo. All’intervento relativo ai numeri del mercato immobiliare locale, anticipato dai saluti del presidente Fiaip Fvg Leonardo Piccoli e dall'architetto Passon in rappresentanza della Camera di Commercio, è seguito un momento di approfondimento che ha coinvolto il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il segretario nazionale Fiaip Fabrizio Segalerba, l’imprenditore del settore edile Gianluca Zanutta e il responsabile retail di FriulAdria Crédit Agricole Davide Goldoni.

I NUMERI - II 2017 conferma la crescita del mercato immobiliare registrando però un calo rispetto al record fatto registrare nel 2016 (addirittura in doppia cifra, +18%). Il mercato quindi rimane in salute: dopo un'annata eccezionale si è assestato su percentuali che gli operatori ritengono stabili. Il +5,1% della provincia di Udine riflette il dato nazionale (4,9%), mentre Udine città se la cava meglio con il 5,9%. Secondo le stime Fiaip il 2018 potrebbe chiudersi con il superamento della 'soglia' di salute del comparto, fissata a 13.000 compravendite in Fvg. Anche il commerciale registra un dato in linea rispetto allo scorso anno, restando positivo in provincia di Udine. In sofferenza invece il terziario, in particolare gli uffici, mentre la crescita relativa a capannoni e produttivo conferma la ripresa, seppur lenta, dell’economia.

MUTUI - I tassi molto bassi che continuano a venire proposti dagli istituti di credito incentivano i clienti all’acquisto, con una preferenza per immobili di piccole e medie dimensioni piuttosto 'stagionati' e bisognosi di una riqualificazione soprattutto dal punto di vista energetico. Il valore medio dei mutui erogati infatti è identico all’anno precedente: l'importo medio finanziato – in Italia - è di 119.000 euro, con una durata di 22 anni. Soffre quindi ancora il nuovo (percepito sempre come troppo caro) ma anche l'usato che non viene valorizzato adeguatamente per le considerazioni fatte in precedenza. «Questo é il tasto dolente», sottolinea il presidente provinciale Fiaip Claudio Bernardis. «Mutui a tassi iper agevolati e prezzo dell’usato abbordabile aiutano le vendite, ma il nostro patrimonio immobiliare risulta spesso vetusto e poco curato, necessita di interventi di riqualificazione e recupero ed in questo senso deve continuare l’azione del legislatore. I proprietari spesso ritengono di possedere un bene prezioso solo per il fatto di aver ereditato un appartamento degli anni 60 o 70, con finiture e impianti dell’epoca, senza alcun intervento. Non è così e anche il nostro ruolo di intermediatori professionali deve insistere su questo punto. Ad esempio le locazioni, che hanno un dato coerente con le vendite, potrebbero beneficiarne. Se la Regione farà il suo, noi faremo il nostro».

UDINE E PROVINCIA - I valori del mercato medi per la città di Udine confermano la richiesta per il centro storico (intorno 3.000 / 3.500 euro al metro quadro per il nuovo) e le zone prossime al centro a nord e ovest. Per il secondo anno consecutivo ancora in calo i valori delle aree limitrofe a Borgo Stazione (intorno ai 1.550 euro per il nuovo e le periferie est e sud (sotto i 1.800 per il nuovo). I quartieri vicino alla stazione e a Via Cividale sono diventati delle vere e proprie «zavorre» per proprietari e intermediari: urge una riqualificazione negli scopi urbanistici e nel mantenimento dei beni pubblici. Ottime le possibilità che vengono offerte dall'acquisto di un immobile da ristrutturare: in varie zone della città si può acquistare spendendo da un minimo di 350 a un massimo di 1.600 in pieno centro storico. Le locazioni scendono leggermente rispetto all’anno passato, in centro storico pedonale servono dai 9 ai 12 euro al metro quadro per l’arredato, mentre per il semicentro ne bastano circa 6,50. Più economica la scelta delle zone nord e ovest con 6 euro a metro quadro, a sud e est invece ci si ferma a 4,50.

Per quel che riguarda invece i dati relativi al resto della provincia segno negativo per la Carnia, -4,4%, e le Valli del Natisone -1,6%, che confermano spopolamento e crisi. Crescono invece le località turistiche: segnali positivi soprattutto dal mare e da Lignano in particolare con +9,4%, e si riprende alla grande il Tarvisiano con 23,8%. Ottimo risultato anche per i valori della new entry Sappada. Il nuovo si attesta sui 3.500 euro al metro quadro.

FONTANINI VUOLE RIVITALIZZARE BORGO STAZIONE - Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha fatto una fotografia dell'area udinese: «In questa città ci sono problemi che andremo a risolvere: in primis la svalutazione terribile di alcuni quartieri a causa di persone che non si comportano bene e hanno stili di vita discutibili, parlo di via Roma e di via Leopardi, zone bellissime della città. Martedì ci sarà un incontro in prefettura perchè ho chiesto esplicitamente di riportare ordine in quelle zone. Nella zona est invece, nell'area delle ex caserme, arriverà un investimento notevole: alla ex Cavarzerani verranno costruite la nuova questura, la nuova sede della polizia stradale, degli archivi, uno spazio verde, per un investimento di circa 50 milioni di euro. Anche la Caserma Osoppo sarà interessata da un intervento di social housing e edilizia scolastica. Il recupero dei beni demaniali è uno degli obiettivi dell'amministrazione cittadina, spostando la mira affinchè ristrutturazioni e recuperi possano incentivare nuove famiglie. In termini di collaborazione con l'hinterland il nostro primo obiettivo è la realizzazione della tangenziale sud».