No Borders Music Festival 2018: Kruder & Dorfmeister in concerto a Tarvisio

TARVISIO - Annunciato il secondo nome internazionale del No Borders Music Festival 2018 – il celebre festival che valorizza e promuove la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini linguistici, geografici, etnici e sociali in un comprensorio, quello del Tarvisiano, davvero esclusivo al confine tra Italia, Austria e Slovenia – che si aggiunge all’atteso concerto di Ben Harper in programma sabato 11 agosto ai Laghi di Fusine, alle 2 del pomeriggio.

DOPO 25 ANNI DA ‘G-STONED’, prima pubblicazione ufficiale e primo ep del duo che divenne poi una leggendaria pietra miliare, Kruder & Dorfmeister celebreranno il loro anniversario sabato 28 luglio a Tarvisio in piazza Unità (inizio ore 21:15, ingresso libero) con uno speciale DJ-set spalla a spalla, come agli esordi, supportati dai visual di ‘lichterloh tv’, il sofisticato team di video-arte del duo elettronico austriaco HVOB.

UNIVERSALMENTE NOTI PER LO STRAORDINARIE PRODUZIONI e remix d’avanguardia (hanno remixato per Depeche Mode, Madonna e tantissime altre star), Peter Kruder e Richard Dorfmeister sono divenuti tra i nomi mondiali più importanti della scena elettronica e dance e sono considerati i padrini del panorama musicale elettronico di Vienna e sono soprattutto considerati i padrini di un intero genere musicale, il Downtempo. Il loro ‘DJ Kicks’ e il loro album capolovoro ‘The K&D Sessions’ hanno venduto più di un milione di copie ciascuno in tutto il mondo, divenendo un autentico cult da collezione. Il loro stile stravagante che si fonde con un groove sensuale, fa in modo che siano considerati, a ragione, dei classici del genere. Ancora oggi, per il loro particolare linguaggio, approccio musicale e inconfondibile stile, Kruder & Dorfmeister sono un esempio di maestria unica con al seguito una nuova generazione di beat makers che fa riferimento al loro particolare approccio, senza tempo, aperto e sempre sperimentale, che scava in profondità nell’anima dell’ascoltatore.

IL NO BORDERS MUSIC FESTIVAL è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e dall’agenzia VignaPR, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Senza Confini, il Comune di Tarvisio, BIM, PromoTurismoFVG, Crédit Agricole FriulAdria, Allianz Assicurazioni e ProntoAuto. Per l’edizione 2018 si aggiungono anche il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e la Birra Grolsch, il primo birrificio ad introdurre in Olanda la produzione di una Weizen in tipico stile bavarese.

Info sul sito www.nobordersmusicfestival.com