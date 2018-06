Restano senz'acqua sullo spigolo del Glemine: soccorsi due friulani

GEMONA DEL FRIULI - Due giovani alpinisti di Tavagnacco, una donna del 1987 e un uomo, del 1985 hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino per essere recuperati sull spigolo del Glemine, in Comune di Gemona del Friuli.

La coppia stava scendendo in corda doppia lungo lo spigolo che aveva poco prima risalito fino alla cima ma, durante la discesa, avevano perso l'acqua ed erano sopraggiunti segnali di spossatezza e disidratazione. La chiamata è arrivata tramite la Sores alla stazione.del Soccorso Alpino di Gemona Udine.

Sul posto l'elicottero della centrale operativa di Udine che ha verricellato il tecnico di elisoccorso e un altro tecnico sullo spigolo, in prossimità del penultimo tiro di corda della scalata, che hanno assicurato e agganciato i due alpinisti al verricello, issandoli a bordo e portandoli in salvo.