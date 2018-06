Incendio alla Lima: a fuoco una parte dello stabilimento

SAN DANIELE DEL FRIULI – Una parte della copertura dello stabilimento della fabbrica di protesi Lima di Villanova di San Daniele del Friuli è andata a fuoco nel pomeriggio di sabato 16 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari da San Daniele del Friuli, quelli del Distaccamento di Gemona del Friuli, una partenza dal Comando di Udine con una autobotte. In un primo momento si temeva che il rogo potesse avere vaste dimensioni.

In realtà la zona della produzione non è stata compromessa e le fiamme sono state domate dalla squadra di emergenza della Lima che è salita sulla copertura con gli estintori in dotazione. Le cause dell'incendio, come ha rimarcato il Gazzettino, pare siano legate a un problema di natura elettrica che ha mandato in tilt un condizionatore. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli