Cade in burrone per 20 metri: motociclista 50enne grave

SUTRIO – Perde il controllo della moto durante la Moto Cavalcata Carnica e finisce in ospedale. E’ accaduto domenica mattina in Carnia, tra Fielis e malga Dauda. Protagonista dell’incidente un 50enne di Conegliano Veneto, come riferisce il Gazzettino.

Il centauro è finito in un burrone, precipitando per un’altezza di circa 20 metri. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, con il medico che dopo essere stato sbarcato dal velivolo, ha stabilizzato il ferito prima di caricarlo con il verricello. Il 50enne è stato poi portato con urgenza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non tali da mettere in pericolo la sua vita.

Per completare le operazioni di soccorso sul posto sono accorse anche le squadre del Cnsas Fvg e del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo.