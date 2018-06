Si sente male scendendo dal Chiampon: soccorsa dal Cnsas

GEMONA DEL FRIULI - Intervento di soccorso del Cnsas Fvg sui ripidi pendii del Monte Chiampon, dove le stazioni del Soccorso Alpino di Udine e Moggio Udinese, al rientro dalla giornata didattica 'Sicuri sul sentiero', si sono imbattuti in un'escursionista di Buia del 1964 che si è sentita male per un colpo di calore mentre effettuava la stessa discesa dalla cima.

I tecnici del Cnsas presenti sul posto hanno preso in mano la situazione e, d’accordo con la Sores, che è stata informata, hanno prestato autonomamente i primi soccorsi alla donna con i propri sanitari presenti sul posto, un medico e due infermiere. La donna, non in gravi condizioni, è stata comunque issata su una barella (che i tecnici sono scesi a piedi a prendere a Sella Foredor, trecento metri di dislivello più in basso) calata sulle corde lungo il tratto ripido ed esposto nei pressi del quale è accaduto il malore, a quota 1.300 metri, e l’hanno trasportata ai mezzi parcheggiati a Sella Foredor, da dove è rientrata con mezzi propri.