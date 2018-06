Che tempo farà lunedì 18 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Per la giornata di lunedì 18 giugno, l'Osmer Fvg prevede, al mattino possibile cielo variabile su tutte le zone. In giornata in genere sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti, dove sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale al pomeriggio. Sulla costa soffierà lieve Borino al mattino, venti a regime di brezza in giornata.