Fiamme nella Fioreria al Podere: distrutta metà serra

MARTIGNACCO – Un incendio è divampato, nel pomeriggio di domenica, nella Fioreria al Podere di Martignacco. Nessuno è rimasto ferito ma metà della serra è andata praticamente distrutta. Il fatto è accaduto verso le 16.30, quando dalla struttura si è levata un colonna di fumo nero, che ha creato molta apprensione in paese, anche a causa dei continui scoppi provenienti dalla fioreria in fiamme (causati da qualche bomboletta spray).

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Udine, che in meno di un’ora hanno spento l’incendio. Tanta paura, come detto, soprattutto per la famiglia che gestisce la serra, la cui abitazione si trova sopra il negozio. Il rogo pare non sia stato di origini dolose ma accidentali, ma questo saranno i Vigili del Fuoco a stabilirlo. Sul posto anche i carabinieri di Martignacco.