Udine, scontro auto-motociclo in via della Valle

UDINE – Incidente stradale, nella serata di domenica 17 giugno, tra via della Valle e via San Rocco, a Udine. Una Lancia Y guidata da una 54enne di Campoformido si è scontrata con un motociclo Piaggio Beverly condotto da un 32enne di Udine. A restare ferito è stato quest’ultimo, soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in ospedale, a Udine.

Dei rilievi si è occupata la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, ancora al lavoro per definire l’esatta dinamica dell’accaduto. Da quanto riferito l’auto procedeva su via della Valle quando all’intersezione con via San Rocco si è scontrata con il motociclo che procedeva verso il centro città.