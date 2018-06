TheGameFortress: a Palmanova torna il Comic & Movie Festival

PALMANOVA - Ritorna a Palmanova TheGameFortress, il festival dedicato al fumetto e ai film ad esso dedicati. Illustrazioni e giochi, immaginazione e spettacoli, per grandi e bambini. Due giorni, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, Palmanova si trasformerà nella Fortezza del Divertimento.

DAL MONDO DI STARWARS A QUELLO DISNEY, dal fumetto italiano a quello internazionale, passando per film cult come IT ed Harry Potter. Sabato sera ci sarà la possibilità di visitare le gallerie di palmanova immergendovi nelle atmosfere del celebre romanzo di Stephen King, assieme ala Compagnia teatrale Il Teatro degli Intoppi. Domenica Harry Potter a teatro, con lo spettacolo teatrale a cura del gruppo Expetco Patronum FVG, ispirato al secondo libro ‘La Camera dei Segreti’ di J. K. Rowling.

THEGAMEFORTRESS sarà una vetrina verso un universo di mondi paralleli, per divertire ed interessare, lasciare spazio alla fantasia dei piccoli ma anche a quella degli adulti. ‘Il mondo del fumetto e dell’illustrazione sta trovando ormai casa a Palmanova. TheGameFortress è una manifestazione che sa incuriosire e interessare moltissime persone, giovani o meno giovani, che sa reinterpretare la Fortezza di Palmanova in modo originale, rilanciandola in un mondo fantastico’ commenta il Sindaco Francesco Martines. «Compito dell’amministrazione comunale è quello di trovare nuove vie di sviluppo, nuovi modi di proporre o pensare la città, sostendendo le idee più innovative e funzionali alla crescita di Palmanova».

IN PIAZZA GRANDE sarà allestita una zona dedicata ai fumetti (Comic Alley) con la presenza di case editrici e di incontri con gli autori, conferenze, mostre e firmacopie, oltre a workshop e laboratori con la Scuola del Fumetto di Milano. Ospiti della manifestazione alcuni dei principali protagonisti del fumetto d’autore italiano e internazionale, assieme ad alcuni giovani emergenti, già segnalati all’attenzione della critica nazionale. Tra i nomi presenti: Davide la Rosa, Bepi Vigna, Romeo Toffanetti, Massimiliano Dall’Oglio, Matteo de Longis, Francesco Cattani, Andrea Casty Castellan, Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto, Angela Vianello. Tra gli autori di romanzi e libri, da segnalare Paolo Mosanghini e Edoardo Paolino Zuliani, Martina dell'Ombra e Pierangelo Porazzi «La direzione artistica di quest'anno ha preso una strada specifica: il legame che c'è tra il mondo del cinema e quello del fumetto. Su questo tema il Festival ruoterà le sue attività per i prossimi anni. La Movie Alley e la Comic Alley diventano così il cuore pulsante della manifestazione, raddoppiando di fatto gli spazi dedicati loro nel 2017» commenta Massimo Agnese, direttore artistico di TheGameFortress.

L'AREA DEDICATA AL CINEMA lo scorso anno era di 50mq, quest'anno passa a 800mq. L'area dedicata ai fumetti, passa da 200mq a 550mq. Il numero degli autori presenti nella self area sarà doppio rispetto al 2017. Verrà mantenuta la portfolio review che permette ai giovani autori, di incontrare i vertici di una casa editrice e far vedere e valutare i propri lavori.

LA KIDS ALLEY, molto apprezzata durante la scorsa edizione, è dedicata ai più piccoli: spettacoli, laboratori e giochi gonfiabili ma anche la mostra ‘TheBrickFortress’ (allestita dentro il Palazzo Comunale) con l’esposizione di lavori realizzati con i mattoncini Lego, l’esibizione Cosplay ‘Principesse Fate e Supereroi’ e la Caccia al tesoro a tema sui bastioni. TheGameFortress mette infatti a disposizione per i bambini un’area a loro dedicata, che offre animazione e intrattenimento specifico, pensata per la famiglia e i più piccoli con giochi e colori. Una zona con giochi gonfiabili, laboratori di bolle di sapone, servizi igienici dedicati ai più piccoli, un luogo protetto dove si potranno divertire senza limiti di tempo. Vicino a questa anche una zona per gli amanti dei giochi da tavolo (BoardGames Alley), un’area dimostrativa con moltissimi giochi adatti a tutte le età e X-Wing Miniatures.

SULLA PIAZZA PRINCIPALE di Palmanova vedrà allestita anche una Movie Alley che vedrà al suo interno Robot e prop by Prizmatec, animazione e spettacoli legati al mondo di Harry Potter, cimeli Star Trek, Stargate e Steampunk, Disney e Marvel, oltre a conferenze e incontri sui film diventati cult. Metà degli 800mq della Movie Alley saranno dedicati al fantastico mondo di Star Wars. Nel corso della manifestazione sarà possibile incontrare i membri dei due gruppi di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: la 501st Italica Garrison, che rappresenta il mondo dell'Impero, dei Sith, dei Villain e di tutte quelle forze che traggono beneficio dal lato oscuro della forza, e la Rebel Legion Italian Base, con i suoi Jedi, ribelli, membri della resistenza, membri del senato, principesse e generali che proteggono il lato chiaro della Forza.

NELL’AGORÀ ALLEY, conferenze e incontri con gli autori e presentazione di libri. Sul palco allestito in Piazza, grande spettacolo con il concerto Movie Project, la proiezione di film in tema, i Maid Cafè Show, DJ Set, il Concerto Cartoon@Work, il TheGameFortess Cosplay Contest – Tappa nazionale CNC by Lucca Comics&Games. Il programma della manifestazione può essere consultato su www.thegamefortress.it oppure alla pagina Facebook TheGameFortress by NovaLudica. La manifestazione fa parte del circuito ‘Contest Nazionale Cosplay CNC’ in seno al Lucca Comics & Games. L’ingresso al festival costerà 5 euro. Il ridotto, per i bambini sotto il metro di altezza, 3 euro.