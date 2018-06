Da Montegranaro arriva Powell per la Gsa Udine

UDINE - Secondo tassello per il puzzle della nuova Gsa che, a Cortese, aggiunge al proprio rostere Marshawn Powell. Ala forte di due metri, l'ex Montegranaro ha avuto nella stagione appena terminata ottime medie: 18,1 punti col 61% da due, 42% da tre e 72% ai liberi in stagione regolare, leggermente calate nei play-off nei quali ha collezionato 14,8 punti col 60% da due, 35% da tre e 67% ai liberi. Un giocatore di grande prestanza fisica, buon rimbalzista, ma anche con un interessante gioco sia vicino sia lontano dal canestro. Il neobianconero ha molto impressionato proprio nel confronto diretto tra marchigiani e friulani in cui ha messo a segno 28 punti al Carnera e 29 punti tra le allora mura amiche.

LE PAROLE DI PEDONE - Mentre non ci sono ancora novità in merito alle sorti del pari ruolo Diop, dato in uscita, il presidente bianconero Pedone, presentando l'arrivo di Powell, annuncia l'imminente apertura della campagna abbonamenti: «Dopo l’arrivo di Riccardo Cortese è giunto il momento di annunciare l’accordo con il primo dei due giocatori stranieri del nostro nuovo roster. Rispetto al passato, abbiamo deciso di provare a cambiare l'impostazione puntando su un giocatore straniero forte, affidabile e rodato nello spot di 4 in modo da mettere a disposizione di coach Demis Cavina un pacchetto lunghi completo, profondo e ben amalgamabile. Come società abbiamo voluto muoverci immediatamente sul mercato per accaparrarci due pezzi da novanta e dare slancio alla campagna abbonamenti che partirà nel corso della prossima settimana».