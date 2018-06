Udine, finalmente ecco la rampa disabili in San Giacomo

UDINE – Se ne parla da almeno sei anni, ma solo nel luglio 2018 l’attesa rampa di accesso per disabili al centro di piazza San Giacomo sarà realtà. Una vera e propria ‘storia infinita’ tra vincoli e progetti andati in fumo. I lavori di realizzazione sono iniziati e avranno un costo di 70 mila euro. La nuova rampa, che oltre ai disabili consentirà di raggiungere la parte sopraelevata anche da chi ha difficoltà a muoversi, sarà costruita in vetro e acciaio antiscivolo, con una pendenza dell’8%.

CI SARA' UNA STRISCIA IN PIETRA - Come ha spiegato l’architetto Sacha Fornaciari, la pedana sarà collegata alla parte sopraelevata della piazza dal lato di via Paolo Sarpi, con una ‘striscia’ di pavimentazione in pietra per limitare al massimo le difficoltà per chi si muove in carrozzina. Un’opera che ancor prima si di essere realizzata ha già scatenato polemiche politiche.

LA POLEMICA - Se il neo vicesindaco Loris Michelini, infatti, ha assicurato di aver dato un’accelerazione all’iter, gli ex assessori Alessandro Venanzi e Pierentico Scalettaris hanno voluto rimarcare come il progetto e l’appalto dell’opera sia solo merito della vecchia amministrazione comunale. Al di là dei meriti, la cosa positiva è che finalmente il ‘salotto’ di Udine si disfa di una barriera architettonica!