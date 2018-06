‘Salviamo l'ex birrificio Dormisch': petizione on line su Change.org

UDINE - ‘Salviamo l'ex birrificio Dormisch prima che lo trasformino nell'ennesimo supermercato’. Recita così la petizione on line promossa sulla piattaforma Change.org con l’obiettivo di ‘salvare’ uno dei pezzi di storia della città. A farti carico della raccolta di firme, andata on line l’11 giugno, il Comitato per la salvaguardia dell’ex birrificio Dormisch. Per ora sono 533 le sottoscrizioni raccolte.

L’ULTIMA BIRRA FU IMBOTTIGLIATA NEL 1988 - «Era l'ultimo decennio del 1800, e a Udine un lungimirante imprenditore di Resiutta, Francesco Dormisch, aprì in borgo Villalta l'omonima fabbrica di birra che sfruttava ingegnosamente l'energia idrica del Ledra – ricordano i promotori della petizione – ‘Riservi Iddio dall’alto, il luppolo e il malto’ la celebre frase impressa sulle botti della birra lì prodotta per cent'anni. Nella fabbrica edificata tra le vie Bassi e Micesio si imbottigliò, infatti, l'ultima birra nel 1988, e nel 1999 un incendio danneggiò irrimediabilmente la struttura che ancora oggi si staglia decadente a pochi passi dal centro. Nel 2017 la proprietà ha avanzato l'ipotesi di demolizione della struttura, con parziale ricostruzione di un supermarket nell'area. Nel dicembre 2017 il Consiglio comunale ha votato all'unanimità un impegno nei confronti dell'amministrazione a rinegoziare il futuro dell'area già satura di supermercati».

RIAPRIRE IL TAVOLO DELLE TRATTATIVE - La questione della riconversione della Dormisch è diventata anche ‘manifesto’ per la campagna elettorale, con tutti i candidati che si sono schierati apertamente contro la sua trasformazione in un supermercato. «Soprattutto l'attuale sindaco Pietro Fontanini – si legge ancora su Change.org – si era impegnato a impedire l'ennesima apertura di un centro commerciale nell'area dell'ex birrificio, puntando piuttosto su un centro di servizi per attività legate alla formazione e intrattenimento degli studenti». Oggi pare che si sia stata una mezza marcia indietro sulla questione, con Fontanini che ha detto di voler «coniugare le esigenze del privato con quelle del pubblico». «Dov'è la coerenza??? Pretendiamo il rispetto delle promesse!!! Il futuro dell'area deve essere diverso: da struttura di servizio per gli studenti a museo della birra (la Peroni ha da poco deciso di reinvestire nel marchio Dormisch, vanno coinvolti come potenziali sponsor dell'operazione), chiediamo che si riapra immediatamente il tavolo delle trattative».