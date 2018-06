La Bassa Friulana nel mirino dei ladri: domenica di furti

FIUMICELLO - Fiumicello, Ruda e Terzo d'Aquileia nel mirino dei ladri domenica 17 giugno. I malviventi hanno ‘fatto visita’ in diverse abitazioni della Bassa Friulana per un bottino di diverse migliaia di euro, ma non si sono accontentati, i ladri hanno infatti rubato anche salumi e carne surgelata.

A CASA DI UN ANZIANO - A Fiumicello i malintenzionati hanno agito quando il padrone di casa un anziano di oltre 80 anni, si trovava all’interno dell’abitazione: spariti contanti per 12mila euro, gioielli e buoni fruttiferi, il cui valore non è ancora stato stimato. I carabinieri sono ancora impegnati nelle indagini, come anticipato dal Messaggero Veneto.

IN ALTRE ABITAZIONI - Due, invece, i colpi messi a segno a Ruda dove i ladri hanno portato via anche salami e della carne dal freezer. Non è andata meglio a Terzo d'Aquileia dove, prima i ladri hanno forzato una finestra al pian terreno, poi sono entrati nella villetta e dopo aver messo a soqquadro tutto, hanno portato via alcune centinaia di euro in contanti e oro.