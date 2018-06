Adolescenti nei guai: volevano rifarsi il guardaroba ma senza pagare

MARTIGNACCO - Hanno preso magliette, felpe, pantaloni, diversi capi d'abbigliamento di marca Everlast. Peccato che si sono 'dimenticati' di passare alla cassa. E’ così che due minorenni sono finiti nei guai nella giornata del 17 giugno.

I FATTI - I due ragazzi, sono stati denunciati per l'ipotesi di tentato furto. I carabinieri della stazione di Campoformido , infatti, sono intervenuti al centro commerciale al Città Fiera di Torreano di Martignacco, nel negozio dell'Oviesse, dove poco prima erano stati segnalati degli strani movimenti da parte dei due giovani. I militari, come anticipato dal Messaggero Veneto, hanno quindi bloccato due minorenni, entrambi di origine straniera - che risultano risiedere nel loro Paese, ma che frequentano la scuola in Friuli - che avevano rubato merce per circa 320 euro. Gli adolescenti sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e affidati a uno degli educatori dell'istituto scolastico.