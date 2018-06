Visio Summer Garden: cena indiana al profumo di curry

UDINE – Torna anche quest’anno l'appuntamento con le deliziose cene all'aperto e il Night Market nel Visio Summer Garden! Ogni martedì protagonista una cucina regionale o etnica e un mercatino sempre differente, dai prodotti eco e bio all'artigianato, dai prodotti per bambini a quelli alimentari! Il viaggio gastronomico comincerà domani martedì 19 giugno alle 19.30 con un appuntamento ormai classico, una cena indiana al profumo di curry curata dal ristorante India Matha, ormai noto e amato da tutto il pubblico del Visionario.

MERCATO - Immancabile il Night Market delle 18: in attesa della cena oppure dopo aver assaggiato alcune delle squisite ricette proposte, sarà possibile fare shopping tra le varie bancarelle allestite nel giardino!

LE ALTRE SERATA - Il viaggio gastronomico proseguirà verso il vicino Oriente, con una cena araba a cura del ristorante Mille e una notte (26 giugno), tornerà in Italia con una tipica ‘sardelada’ (3 luglio) per poi proseguire verso l’Etiopia e l’Eritrea con uno speziato menu tipico a cura del ristorante Raggio di Sole (10 luglio). Questo solo per citare i primi, gustosi appuntamenti in programma. Il costo della consumazione è di 10 euro, da pagare direttamente presso la cassa del bar all’aperto del Visionario. Tutti gli appuntamenti si terranno nel giardino del Visionario (via Asquini, 33) dalle 19.30 fino ad esaurimento dei piatti. In caso di maltempo, si sposteranno al 1° piano del Visionario.