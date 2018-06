Fedriga sul Governo: «Nessuna supremazia Lega, scelte contenute nel contratto»

UDINE - «Quello che stanno portando avanti i ministri della Lega è quello che è previsto dal contratto con i 5 Stelle. Sono tutte scelte condivise non c'è una supremazia della Lega». Lo ha detto all'Ansa il presidente della Regione,Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sull'equilibro tra M5S e Lega nel Governo. «Sono scelte scritte nero su bianco in un contratto – ha puntualizzato Fedriga - sicuramente i ministri della Lega stanno facendo molto bene. Mi sembra che già si veda quel cambiamento che i cittadini hanno voluto con il voto del 4 marzo». «Ora aspettiamo - ha concluso - perché nessuno dà per scontato il risultato, ma il cambio di rotta è chiaro e palese, vedo molto nervosismo rispetto a chi per sei anni ci ha sempre detto che non si poteva fare nulla».

LA QUESTIONE ACCOGLIENZA - «Abbiamo riaperto il tema a livello europeo e gli altri Paesi si sono messi in discussione». Così Fedriga ha commentato la scelta del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti. Prima del nuovo governo «a livello europeo il problema non esisteva visto che arrivavano tutti in Italia» ha aggiunto Fedriga. Chiudere i porti ha anche «la funzione di disincentivare le partenze ed è quello che ci interessa. Salvini ha anche detto di voler andare in Libia per capire quali misure adottare per impedire nuove partenze e chiaramente bisognerà agire sul percorso della migrazione in Africa visto che in maggioranza sono persone che partono dal sud della Nigeria, dove non c'è Boko Haram e l'economia è in crescita, quindi vengono qua per inseguire il sogno occidentale», ha concluso.