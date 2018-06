Lascia la finestra aperta, i ladri rubano 14 mila euro

FIUMICELLO – Derubato dei suoi risparmi. E’ successo lunedì pomeriggio a Fiumicello dove un 90enne della zona, prima di uscire per fare due passi, ha lasciato una finestra aperta. Una leggerezza che è costata cara, visto che i ladri sono riusciti a entrare in casa e a trovare, nascosti nell’armadio, 12 mila euro. Un furto che, come mette in evidenza il Gazzettino, è avvenuto in pieno giorno, attorno alle 15.

Ingente, come detto, il bottino, visto che oltre ai contanti, i malintenzionati sono riusciti a impossessarsi di oggetti preziosi del valore di circa 2 mila euro. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che sono al lavoro per rintracciare l’autore (o gli autori) del furto.