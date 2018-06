Fedriga: «Il modello per superare l'accoglienza diffusa è quello dei Cie»

UDINE - «Il modello per superare l'accoglienza diffusa non è la Cavarzerani, ma i Cie», ovvero «strutture dalle quali chi è entrato illegalmente nel nostro territorio non possa entrare e uscire liberamente». Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, nel corso di un forum all'Ansa parlando di immigrazione.

MICRO CRIMINALITA' IN AUMENTO - «L'accoglienza diffusa - ha aggiunto il governatore - non ha tutelato i cittadini visto che sparpaglia sul territorio la gente impedendo il controllo da parte delle forze dell'ordine». Secondo Fedriga, «i fatti dimostrano che la micro criminalità, come lo spaccio di droga, e anche crimini efferati, sono aumentati e continuano ad avvenire».

I TAGLI ALL'ACCOGLIENZA - La Giunta ha recentemente tagliato le risorse del capitolo immigrazione da 8 a 7 milioni, «un indirizzo politico» ha spiegato Fedriga visto che questa è l'unica competenza diretta che ha la Regione sul tema immigrazione.