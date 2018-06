Ciclista investito a Udine: sul posto il 118

UDINE – Grave incidente in città. Come spesso accade è un ciclista ad andarci di mezzo. Il fatto è accaduto poco dopo le 8 di martedì 19 giugno in piazzale Osoppo, a Udine. La persona che si trovava sulla bici è stata investita, finendo a terra e perdendo conoscenza.

Sul posto la Sores ha inviato un’ambulanza e un’automedica. Il ferito, le cui condizioni sono apparse in miglioramento con il passare dei minuti, è stato portato al Pronto Soccorso di Udine per accertamenti. Sul posto, oltre al personale medico, anche le forze dell’ordine.