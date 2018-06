‘Udine del mistero’: una nuova avventura alla scoperta del lato nascosto della città

UDINE - Comincia la stagione estiva di Anà-Thema Teatro in collaborazione con Udinestate, presentando la nuova edizione di uno degli eventi più attesi tra le visite teatralizzate di Anà-Thema: domenica 24 giugno, alle 21, partirà il tour di ‘Udine del mistero’: sarà un tour speciale che riunirà i migliori misteri delle ultime edizioni.

L’EVENTO - Il viaggio nel mistero partirà da Piazza XX Settembre e si svilupperà in un percorso a piedi nel centro storico, alla scoperta dei misteri e dei segreti nascosti tra le vie, le piazze e i palazzi storici. Sarà una serata trascorsa all'insegna del mistero e del divertimento col Commissario Agostino Matranga, protagonista delle cene con delitto e delle trasmissioni di RadioGioconda e di TeleFriuli e gli Attori di Anà-Thema Teatro.Un itinerario guidato attraverso luoghi ed atmosfere, fatti veri e leggende, ricordi e apparizioni della storia e dell’immaginazione della bella città di Udine. Il percorso del Tour sarà svelato alla partenza dal Commissario che, con la lanterna e i suoi fedeli aiutanti condurrà tutto il gruppo in questa nuova avventura. A causa della grande richiesta è obbligatoria la prenotazione (posti limitati).

Info e prenotazioni: 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |