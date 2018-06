Gsa Udine, presentata la campagna abbonamenti per la prossima stagione

UDINE - E' stata presentata, nella sede udinese della CiviBank di piazzale XXVI Luglio, la campagna abbonamenti per l'annata 2018-19 della Gsa Udine. Da giovedì 21 giugno fino a domenica 1 luglio, si svolgerà la fase di prelazione per i vecchi abbonati, mentre successivamente scatterà la vendita libera. I canali di vendita saranno quelli usuali del circuito Vivaticket e, ma solo da lunedì 25 giugno, gli sportelli convenzionati della Civibank. Obiettivo dichiarato dal presidente Pedone sono 2.500 tessere staccate. Tutte le informazioni sulla campagna sono disponibili per gli interessati alla pagina dedicata del sito della società bianconera.

LA SOCIETA' SI MUOVE SUL MERCATO - La presentazione della campagna abbonamenti dell'Apu è stata anche l'occasione per alcune indiscrezioni sulle prossime mosse di mercato della società del presidente Pedone che già si è accaparrata le prestazioni di tre giocatori di sicuro affidamento come Cortese, Powell e Spanghero. Per quanto riguarda Diop, si attendono notizie da parte del giocatore entro le prossime 48 ore. Da un lato, ad attirare il giocatore, c'è la possibilità di andare a giocare a Sassari in serie A, dall'altro c'è la possibilità di rimanere a Udine, in una squadra di grandi ambizioni, dove troverebbe maggiore spazio. Il g.m. Micalich ha rivelato che, in caso di abbandono del giovane senegalese, è già pronto ad arrivare un pari ruolo, giovane, per il quale c'era già stato un abboccamento la scorsa stagione. Novità in arrivo anche nel ruolo di playmaker. Vittorio Nobile è in procinto di lasciare Udine per fare un anno di esperienza in un altro club, soluzione sulla quale sono d'accordo sia la società sia il giocatore stesso. Al suo posto, la Gsa sta cercando di portare il pari ruolo Penna, già a Imola con coach Cavina.

SI FA LA CORTE A SMITH - Nel reparto guardie, è nota la corte del g.m. Micalich a Adam Smith, macchina da canestri già vista due anni fa a Roseto e, per alcune partite, anche quest'anno con la maglia di Orzinuovi. Scendono, invece, le chances di rivedere in bianconero Kyndall Dykes, autore di un'ottima stagione e beniamino del pubblico friulano, ma sul quale ci sono alcune perplessità legate sia alla sua complementarietà con i nuovi innesti friulani, sia alle tante sirene che suonano attorno al giocatore e che potrebbero fargli preferire altre destinazioni.